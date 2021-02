[아시아경제 강나훔 기자] 네이블 네이블 153460 | 코스닥 증권정보 현재가 7,200 전일대비 10 등락률 +0.14% 거래량 14,345 전일가 7,190 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 네이블, SK텔레콤과 13억 규모 용역 계약 체결네이블커뮤니케이션즈, 심재희 단독대표 체제로 변경[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일 close 커뮤니케이션즈는 삼성전자를 대상으로 5G 코어 및 소프트웨어 검증 계약을 체결했다고 5일 공시했다.

계약규모는 14억원으로 최근 매출액인 123억원 대비 11.6% 수준이다.

