새 봄 준비하는 홈쇼핑 업계…자체 브랜드 신상품 속속 출시

[아시아경제 김유리 기자] 홈쇼핑업계가 봄을 앞두고 자체 브랜드(PB) 신상품을 속속 내놓고 있다. 봄을 담은 화사한 컬러의 느트를 비롯해 다양한 제품 라인업을 순차적으로 선보인다는 계획이다.

CJ오쇼핑은 자사 대표 패션 브랜드 '더엣지(The AtG)' 신규 모델로 배우 한예슬을 발탁하고, 이달 봄 신상품을 순차적으로 선보인다. 지난 5일엔 더엣지의 첫 봄 신상품 '일루미아 소프트 니트 4종'을 선보였다. 이 제품은 신축성이 좋아 편안하게 입을 수 있는 것이 장점이다. 퍼플로즈, 크림아이보리, 프렌치블루, 블랙 등 4개 색상으로 이뤄졌다. CJ오쇼핑 관계자는 "봄의 산뜻함을 표현하는 밝은 컬러 위주로 구성했다"고 설명했다.

2월 중순부터는 봄 신상품을 본격 론칭한다. 셋업 수트, 가디건 앙상블, 원피스, 카라 니트, 스커트 등 다양한 봄 분위기의 상품들이 3월까지 차례로 CJ오쇼핑에서 방송될 예정이다. 오는 18일 더엣지 2차 봄론칭 방송에서는 블라우스 3종, 가죽재킷, 데님 3종을 선보일 계획이다.

더엣지는 CJ오쇼핑이 2011년 처음 선보인 자체 패션 브랜드다. 2018년 CJ오쇼핑 패션 브랜드 중 최초로 연 주문금액 1000억원을 돌파했다. 지난해까지 5년 연속 CJ오쇼핑 히트상품 1위에 올랐다. 그동안 더엣지는 편하고 트렌디하게 오늘을 스타일링 해주는 콘셉트로 캐주얼룩부터 포멀룩까지 다양한 스타일의 제품들을 선보여왔다. 지난해 출시한 상품 수도 70여종으로 CJ오쇼핑의 다른 패션 브랜드 평균보다 4~5배 정도 많다.

롯데홈쇼핑은 자체 기획 패션 브랜드 'LBL'의 봄 신상품을 오는 13일 론칭한다. 이번 시즌에는 LBL 론칭 이후 최초로 트위드 컬렉션을 선보인다. 프리미엄 펄 원사로 입체 제작해 은은한 반짝임이 돋보이는 아이템들로 '트위드 재킷' '트위드 팬츠'를 13일 선보이고, 이후 트위드 재킷 세트 등 다양한 상품들을 순차적으로 내놓을 예정이다.

봄 시즌 대표 이너웨어로 프리미엄 등급의 실크 100%를 사용한 '실크 풀오버 니트'도 론칭일 함께 선보인다. 겨울 시즌 LBL의 대표 아이템이었던 캐시미어 100% 홀가먼트 니트에 이은 상품이다. 128년 전통 'CONE DENIM'사의 정품 원단을 사용한 '실크데님'도 함께 판매한다.

한편 GS샵 역시 올 봄 주력으로 선보일 패션 브랜드 '스튜디오 럭스(STUDIO LUXE)'를 공식 론칭, 6일 방송을 통해 첫 선을 보인다. 간판 프로그램 '더컬렉션'에서 '스튜디오럭스'의 스프링니트(4종·판매가 6만9900원)를 내놓는다.

스튜디오럭스는 트렌디한 디자인을 갖춘 백화점 입점 브랜드다. 올해 모델로 배우 김효진을 발탁해 편안하면서도 고급스럽게 착용할 수 있다는 점을 강조했다.

GS샵에서 처음으로 선보이는 스튜디오럭스의 상품은 올 봄·여름 즌을 겨냥한 '스프링니트'다. 이중조직으로 만들어 몸에 붙지 않고 체형을 우아하게 잡아준다. 시접을 최소화한 하프 홀가먼트 기법을 적용해 편안한 착용감이 장점이고, 기계세탁이 가능하다. 오렌지레드, 버터크림, 라벤더, 블랙 등 4가지 컬러로 준비했다. 2종은 브이넥으로, 2종은 보트넥으로 구성됐다.

강솜이 GS샵 MD는 "스튜디오럭스는 합리적 가격의 다양한 패션을 선보이는 브랜드인 만큼 트렌디하면서도 고급스러움을 동시 추구하는 GS샵 고객들을 만족시킬 수 있을 것으로 본다"며 "앞으로 원피스, 블라우스, 셋업 등 다양한 아이템을 지속적으로 소개할 예정"이라고 말했다.

