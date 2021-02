"설 연휴 전 토론회 하자" 국민의힘 서울·부산시장 본경선 후보 8인 소감

나경원 "탈락한 후보들 만나 공약 담겠다"

오신환·조은희, 토론회 늘리자 당 지도부에 제안

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 서울·부산시장 보궐선거 본경선 진출 후보가 최종 확정된 가운데 후보자들은 탈락한 후보와 회동 계획을 밝히고 설 연휴 전 토론회를 제안하는 등 열의를 드러냈다.

국민의힘 공천관리위원회는 5일 오전 서울·부산시장 보궐선거 본경선에 오른 8명의 후보를 발표했다. 서울시장 본경선 후보로는 나경원 전 의원과 오세훈 전 서울시장, 오신환 전 의원, 조은희 서초구청장 등 4명을 총 8명 중에서 뽑았다. 부산시장 본경선 후보로는 총 6명 중에서 박민식 전 의원, 박성훈 전 부산시 경제부시장, 박형준 전 국회사무총장, 이언주 전 의원 등 4명으로 결정됐다.

나경원 전 의원은 이날 본경선 후보가 확정된 후 페이스북에 “나경원을 믿고 선택해주셔서 진심으로 감사드린다”며 “더 낮은 자세로 더 열린 태도로 시민의 마음을 얻어 국민의힘을 대표해 야권 단일화를 반드시 성공시키겠다”고 강조했다. 나 전 의원은 이날 오후 국회 소통관에서 열린 ‘부동산 공약 발표’ 기자회견이 끝나고는 탈락한 후보들을 언급하며 “한 분 한 분 찾아뵙고 말씀드려서 좋은 공약 담아 함께 야권의 승리 위해 노력하겠다”고 말했다.

오세훈 전 시장은 페이스북으로 감사 인사와 함께 “이번 보궐선거를 정권 교체의 발판으로 만들어야 한다”며 “이길 수 있는 후보는 시민후보 오세훈이 유일하다”고 포부를 드러냈다.

안철수 국민의당 대표와 금태섭 전 더불어민주당 의원 간 단일화를 의식한 듯 설 연휴 전 토론회를 하자는 의견도 나왔다.

오신환 전 의원은 이날 페이스북에 소감과 함께 “‘1대 1 토론 횟수를 2배로 늘리고 설 전에 시작해 주시기 바란다”며 당 지도부와 공천관리위원회에 건의했다. 오 전 의원은 “설 연휴를 앞두고 안철수, 금태섭이 토론회로 붐업에 나서면 현재 일정상 국민의힘은 뒷전으로 밀리게 돼 있다”며 “프로축구처럼 '홈 앤드 어웨이' 방식으로 최소 6회는 개최해야 국민의힘의 변화된 모습을 시민들께 보여드릴 수 있을 것”이라고 설명했다.

조은희 서초구청장도 같은 날 오전 페이스북에 감사 인사와 함께 당 지도부에 설 연휴 전 토론 진행을 제안했다. 조 구청장은 “새 인물에 대한 갈망을 담아 저 조은희를 선택해주신 서울시민과 당원 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “지금부터가 진짜 승부다”라고 말했다. 이어 “설 연휴 전 1차 공동토론회를 열어 서울시민께 경선 시작을 알리는 인사를 드리고 설 명절 후에 1대 1 토론을 벌인 뒤 마무리 공동토론회를 열 것을 재차 건의한다”고 말했다.

부산시장 후보자들도 저마다 사회관계망서비스(SNS)로 본경선 진출 소감을 전했다. 박성훈 전 부산시 경제부시장은 이날 페이스북에 자신의 운동화 사진과 함께 “당원동지, 부산시민 여러분 진심으로 감사드린다”며 “운동화 끈 다시 묶고 힘차게 뛰겠다”고 다짐을 밝혔다. 같은 날 이언주 전 의원도 페이스북에서 “전력 다해 본경선에서도 최종 승리하겠다”고 말했다. 박민식 전 의원도 이날 오전 페이스북에 “여러분의 성원 덕분에 본 경선에 진출했다”며 “부산 대변화의 방아쇠를 힘차게 당기겠다”고 선언했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr