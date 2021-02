"앗! 이런 행운이" 걸그룹 사진에 우연히 포착된 이낙연

SBS 사옥서 우연히 동선 겹쳐

[아시아경제 임주형 기자] 그룹 '(여자)아이들' 멤버가 퇴근길 중 촬영한 사진에 이낙연 더불어민주당 대표 얼굴이 포착돼 관심이 쏠리고 있다. 이 대표는 인터뷰를 마친 뒤 이동하던 중 우연히 사진에 찍힌 것으로 전해졌다.

'(여자)아이들' 멤버인 미연과 민니는 앞서 지난 2일 오후 SBS 파워FM '박소현의 러브게임'에 출연하기 위해 서울 양천구 SBS 목동 사옥을 방문했다.

당시 촬영 일정을 마친 두 사람은 방송국을 나서며 기념 사진을 찍었는데, 사진 뒷배경에 이 대표가 걸어가는 모습이 포착돼 이목이 집중됐다.

해당 사진을 보면, 카메라를 응시한 채 미소 짓고 있는 두 사람 뒤로 이 대표의 흐릿한 얼굴이 보인다.

이날 이 대표는 SBS '8 뉴스'에 출연했다. 이 대표와 미연·민니의 퇴근 시간이 겹치면서 세 사람이 한 곳에서 마주치는 우연이 발생한 것이다.

해당 사진을 본 누리꾼들은 "어떻게 이런 우연이 일어날 수 있을까", "정말 신선한 조합", "전혀 의도하지 않은 사진이라 더 웃기다", "이낙연 대표가 여기서 왜 나오냐", "혹시 새 유닛 그룹 아닌가요" 등 흥미롭다는 반응을 보였다.

해당 사진이 게재된 사회관계망서비스(SNS)인 '트위터' 게시물은 1만회 이상 공유됐으며, '미연_민니_낙연'이라는 해시태그가 실시간 트렌드 1위에 오를 만큼 화제가 되기도 했다.

사진이 큰 주목을 받으면서 이낙연 대표실 공식 계정도 반응을 보였다. 이 대표실은 4일 트위터에 쓴 글에서 "앗, 방송 인터뷰를 마치고 나오다가 이런 행운이"라며 "너무 멋진 (여자)아이들. 항상 응원합니다. 미연+민니 화이팅"이라고 전했다.

