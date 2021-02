코스피 1%대 하락.. 개인의 힘겨운 순매수

[아시아경제 황준호 기자] ] 4일 코스피는 3100선에서 물러나 1%대 하락세를 나타내고 있다. 외국인과 기관의 동반 매도세를 개인이 이겨내지 못하는 모습이다.

이날 오후 1시33분 현재 코스피는 전일 종가 대비 58.65 내려간 3071을 기록하고 있다. 전일 종가 대비 1.87% 빠진 상태다. 이날 코스피는 5.34P(0.17%) 오른 3135.02에 장을 열었다. 소폭 상승 출발했지만 외인과 기관의 매도세를 이기지 못하고 있다.

이날 외국인과 기관은 각각 5471억원, 1조6086억원을 순매도했다. 개인은 2조1446억원을 순매수했다.

업종별로는 통신업(1.34%)과 종이목재(1.34%), 전기가스(0.66%), 운수장비(0.47%)만 상승세를 나타내고 있다.

시가총액 상위 10개 종목은 모두 하락세를 나타내고 있다. 장 초반 애플카 수주에 대한 기대감이 높아지면서 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 500 등락률 +0.20% 거래량 1,652,618 전일가 245,500 2021.02.04 14:10 장중(20분지연) 관련기사 10대 그룹 시총 올들어서만 100조 늘어[특징주] 화승알앤에이, 현대차그룹 지분보유에 애플카 수혜주로 부각 상승세코스피 소폭 하락.. 외국인·기관 매도세 close (-0.2%)와 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 98,100 전일대비 400 등락률 +0.41% 거래량 13,237,145 전일가 97,700 2021.02.04 14:10 장중(20분지연) 관련기사 10대 그룹 시총 올들어서만 100조 늘어딱! 말씀드렸습니다. 현대,기아차 대량수주 ‘이 기업’! 주가 훨훨!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (-0.51%)가 오름세를 보였지만 현재는 소폭 내려간 상태다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,200 전일대비 2,400 등락률 -2.84% 거래량 18,895,575 전일가 84,600 2021.02.04 14:10 장중(20분지연) 관련기사 물리셨나요?! 삼성전자 대규모 투자 감행! 올해 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 잡는다! 美 FDA 임상승인, 바이오 황제 株! 글로벌 기업 대량 위탁생산 맡는다!딱! 말씀드립니다! 40년간 최대 공급처 “삼성전자”!! 반도체 점유율 1위! close 는 2.72% 하락 중이다.

이날 코스닥도 상승 출발했지만 하락세를 기록하고 있다. 코스닥은 전날보다 0.24(0.02%↑) 뛴 970.93에 시작했지만 현재 1.22%(11.82) 내려간 958.87을 가리키고 있다.

업종 중에서는 정보기기(1.07%)만 상승 중이다. 신성장기업, 출판매체, 종이목재 등은 2%대 하락세를 보이고 있다. 시총 상위 업체 중에서는 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 343,100 전일대비 8,100 등락률 +2.42% 거래량 51,841 전일가 335,000 2021.02.04 14:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 순매수에 이틀째 상승...'3100선' 근접 마감낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감 close 만이 2.24% 상승한 34만2500원을 기록하고 있다.

이날 원달러 환율은 전일 대비 0.37% 올라선 1119.00원을 나타내고 있다.

서상영 카움증권 연구원은 "중국 증시가 뚜렷한 상승 동력이 없는 가운데 상해 종합지수가 하락한 여파가 한국 증시에도 영향을 주고 있는 것으로 추정된다"고 분석했다.

