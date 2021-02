[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 4일 조 바이든 미국 대통령과 정상통화를 갖고 한미동맹의 업그레이드를 약속했다고 밝혔다.

문 대통령은 이날 오전 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "바이든 대통령과 정상통화를 하고, 코로나, 기후변화, 경제 양극화 등 중첩된 전 세계적 위기 속에 '미국의 귀환'을 환영했다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "나와 바이든 대통령은 공동의 가치에 기반한 한미동맹을 한 차원 업그레이드하기로 약속했고, 한반도 평화는 물론 세계적 현안 대응에도 늘 함께하기로 했다"며 한미동맹의 정신을 담은 "같이 갑시다(We go together!)"라는 말로 SNS를 마무리했다.

이날 문 대통령은 오전 8시부터 바이든 대통령과의 정상통화를 가졌다.

