[클릭 e종목]"에코프로비엠, 고객사 증설로 성장 기대감 유효…목표가 29%↑"

[아시아경제 이민지 기자] 삼성증권은 4일 에코프로비엠에 대해 고객사 증설로 성장 기대감이 투자 심리에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다며 투자의견 매수를 유지하고 목표가는 직전보다 29% 올린 22만원을 제시했다.

지난해 4분기 에코프로비엠은 별도기준 매출액 2474억원, 영업이익 151억원을 기록해 시장 예상치를 밑돌았다. 장정훈 삼성증권 연구원은 "4분기 원·달러 환율의 하락으로 인한 환산 매출액이 줄어든 부분도 있지만 해상 운송의 문제로 인해 출하 지연과 해상 운임 증가 등에 따라 예기치 못한 비용 증가가 있었기 때문"이라고 말했다.

지난 2019년 대비 2배 이상 확대된 생산능력(CAPA)으로 올해 매출은 1조3686억원, 영업이익 1059억원이 예상된다. 이는 기존 예상치 대비 17%가량 하향조정된 것이다. 전망이 하향조정 된 것은 원·달러 환율하락과 고객사의 일부 해상 물동량 변화의 가능성이 반영됐기 때문이다.

다만 생산설비 증설로 매출 규모는 향후 더 확대될 것으로 기대된다. SK이노베이션의 공격적 증설 집행과 삼성SDI와의 합작사인에코프로EM의 추가 캐파 증설 등이 이뤄지면서 내년까지 설치 기준 캐파는 올해 대비 50% 늘어난 9만톤이 될 것으로 기대된다.

장정훈 연구원은 “램프업을 고려한 내년 매출 규모는 2조원대로 확대될 것”이라며 “실적 전망치를 하향 조정하지만, 고객사 수요 확대와 내년 캐파 증설이 크게 늘면서 성장 기대치가 투자 심리에 긍정적일 것”이라고 말했다.

