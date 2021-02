서울시·서울에너지복지시민기금, 설 명절 맞아 독거 노인 난방물품 지원

겨울내의 등 방한물품과 생필품 3000만원 상당 지원

에코마일리지 기부 등 시민·기업의 자발적 참여와 나눔으로 후원금 마련

[아시아경제 임철영 기자] 서울시와 서울에너지복지시민기금은 코로나19와 한파로 더욱 어려운 시기를 보내고 있는 에너지취약계층 독거 노인을 위해 설 명절을 맞아 난방물품과 생필품 등 3000만원 상당의 물품을 전달했다고 4일 밝혔다.

지원물품은 겨울내의와 장갑 등 방한용품으로 구성된 호호키트 200세트와 생필품 200세트로, 시립성동노인종합사회복지관을 통해 관내 독거 노인들에게 전달할 예정이다.

이번 나눔은 에너지취약계층을 위한 CMS후원, 시민들이 에너지를 아껴 모은 에코마일리지 기부, 서울에너지복지시민기금 문자 기부, 온라인 모금 등 시민과 기업의 후원금으로 마련됐다.

서울특별시사회복지협의회 서울에너지복지시민기금 김현훈 회장은 “코로나19로 어려운 시기에도 따뜻한 마음으로 어려운 이웃을 위해 기부에 참여해 주신 시민들께 감사하다”며 “앞으로도 에너지취약계층과 따뜻한 희망의 에너지를 나눌 수 있도록 서울에너지복지시민기금에 지속적인 관심을 부탁드린다”고 말했다.

서울시 이동률 환경정책과장은 “많은 시민들의 참여와 나눔으로 설 명절을 맞아 홀로 지내는 어르신들에게 우리 사회의 따뜻한 정을 전달할 수 있었다”며 “서울시는 어려운 이웃이 보다 건강하게 겨울을 보낼 수 있도록 에너지복지 사각지대 발굴과 지원에 앞장서겠다”고 말했다.

에너지 나눔에 참여하고자 하는 시민, 기업(단체)는 서울에너지복지시민기금 홈페이지를 통해 일시·정기기부를 신청할 수 있고, 간단하게 #70795050으로 문자 기부(건당 2000원)에 참여할 수도 있다.

