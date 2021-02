野 "탈원전 정책 수행 산업부 공무원이 北 원전 검토? 이유 밝혀내야"

공무원 스스로 실무 문서 만들었다 납득 안 돼

국정조사 포함 사실 밝힐 추가적 방안 검토

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘은 3일 북한 원전 추진 의혹 전문가 간담회를 갖고 진실을 규명하기 위해 노력하겠다고 밝혔다.

국회 외교안보특별위원회 간사인 조태용 국민의힘 의원은 간담회 후 기자들과 만나 "대체적으로 산업부(산업통상자원부) 공무원들 스스로 생각으로 실무적인 문서를 만들었다는 건 앞뒤 정황 납득이 가지 않는 데 대해 이견이 없었던 듯 하다"며 이 같이 밝혔다.

그는 "탈원전 정책을 수행하라는 압박을 받는 산업부 공무원이 왜 5월에 17건 문건을 만들어 북한에 원전 제공하는 방안을 검토했을까, 이유가 뭘까 문제에 대해 얘기들이 오갔다"며 "며 "탈원전 하고 있는 정부가 북한에 원전 제공한다는 사고 방식 자체가 도저히 국민에 설명할 수 없는 점"이라고 말했다.

이어 "4월 27일 판문점 남북정상회담 끝나고 대북 원전 제공 검토 문서가 집중적으로 만들어진 것으로 보아 4월 회담 그 자리에서나 아니면 다른 방식으로 남북 간 북쪽에서 원자력 발전소에 대한 관심 표시가 있고 그것에 따라서 탈원전 정책을 펴고 있음에도 북의 관심 표시가 있었기에 원전 제공 검토를 산자부가 하게 됐을 것이라는 추론이 가능하다"고 했다.

조 의원은 "USB 내용 포함한 모든 내용은 국민들의 질문에 대한 대답"이라며 "명운을 걸고 공개 요구하라고 할 거면 실체적 진실 규명을 국민과 흥정거리로 삼는 것"이라고 지적했다. 또 "탈원전 정책 자체가 옳은 것이었냐 그 결정 정하는 절차가 옳았나. 불법적으로 졸속 결정한 게 아니냐는 강한 제기가 있었다"고 덧붙였다.

국민의힘은 국정조사를 포함해 의혹을 풀기 위한 추가적 방안을 검토할 것이라고도 했다. 조 의원은 "정부 여당이 국정조사를 받는 게 떳떳한데 정치적으로 볼 때 쉽지 않을 거란 예상이 있어서 차선책을 당연히 검토할 거라고 본다"고 말했다.

