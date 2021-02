금태섭 "安, 제3지대 단일화 수락한 것 환영…설 전 토론회 갖자"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 서울시장 보궐선거 예비후보로 나선 금태섭 전 의원은 안철수 국민의당 서울시장 예비후보가 제3지대 단일화 제안을 수락한 것과 관련해 환영의 뜻을 밝혔다. 금 후보는 신속한 단일화 절차를 마련해 설 전 토론회를 열 것을 요청했다.

3일 금 후보는 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 "저의 단일화 제안을 수용한 안 후보의 결단을 환영한다"면서 "말씀하신 조건들은 흔쾌히 받아들이겠다"고 말했다.

앞서 안 후보는 국회에서 기자간담회를 통해 국민의힘을 제외한 범야권 경선 후 국민의힘과의 단일화를 밟는 형식의 다단계 단일화 방안을 제시해, 금 후보의 제3지대 단일화 제안 수용 의사를 밝혔다.

안 후보는 범야권 단일화와 관련해 ▲범야권 단일화 ▲헌법 정신과 국민 상식 존중 ▲네거티브나 인신 비방 자제 ▲경선 결과 승복 ▲국민의힘과 2차 단일화 등을 요건으로 제시했다.

금 후보는 "단일화 경선은 그 자체가 목적이 아니다"면서 "본선 승리를 위해서 야권에 대한 신뢰를 쌓고 지지층을 확장하는, 이기는 단일화가 되어야 한다"고 당부했다. 이어 "본선의 날카로운 검증에 대비해서 그 이상의 자체 검증도 필요하다"며 "이 과정을 통해서 시민들이 자랑스럽게 선택할 수 있는 서울시장 후보가 결정될 것"이라고 밝혔다.

신속한 단일화 절차 이행도 요청했다. 금 후보는 "이제 합의가 된 이상 하루라도 빨리 만나고 절차를 진행해야 한다"면서 "적어도 설 전에 서울시민 앞에서 치열하게 토론하는 기회를 가질 수 있기 바란다"고 요청했다.

