이낙연 “재정 주인은 국민…필요하다면 쓰는 게 당연”

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 3일 4차 재난지원금 지급과 관련 “재정의 주인은 결국 국민”이라며 “국민의 삶을 지탱하는데 필요하다면 재정을 쓰는 것은 당연하다”고 밝혔다. 전날 시정연설에서 관련 내용을 밝힌 뒤 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 이를 반박한 것을 두고 한 발언으로 보인다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “어제 4차 재난지원금을 준비하겠다는 말씀을 드렸다. 늦지 않게 충분한 규모의 추경을 편성하자고 정부에 거듭 제안드린다”며 이같이 말했다.

그는 “당정협의에서는 맞춤형 지원과 전국민 지원을 함께 테이블에 올려놓고 논의하길 바란다”고 강조하기도 했다. 기재부를 겨냥한 발언으로 해석된다. 이 대표는 “소상공인 경기체감지수가 10개월 만에 최저치를 기록했다는 조사결과가 나왔다”며 “소상공인 자영업자 직접지원과 함께 코로나19 상황을 보며 경기를 진작시킬 필요도 있다는 것을 쉽게 느끼게 된다”고 시정연설에서 밝힌 4차재난지원금 선별·보편 동시지급 의견을 분명히 했다.

이어 “지난해 우리는 한해 4차례 추경을 편성하고 집행했다”며 “지금도 3차 재난지원금 집행이 되고 있지만 그것으로 충분치 않다는 것을 누구나 쉽게 확인하고 있다”고 말했다.

그러면서 “코로나19 방역조치가 길어지며 서민 삶은 더 무겁게 짓눌리고 있다. 적지 않은 분들 이미 한계상황에 놓였다”며 “그런 현실을 직시해야한다. 민생 고통 앞에 정부여당이 더 겸허해지길 바란다”고 덧붙였다.

