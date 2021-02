[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,450 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,250 2021.02.03 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 LG유플러스-창원시, 스마트 수소산업 손 잡았다LG유플러스, 양자내성암호 기술 채택한 보안 애플리케이션 개발LGU+, 세종시 ‘자율주행 빅데이터 관제센터’ 구축… 자율주행 상용화 속도↑ close 는 지난해 영업이익이 전년 대비 29.1% 증가한 8862억원을 기록했다고 3일 공시했다. 같은 기간 매출은 8.4% 늘어난 13조4176억원, 당기순이익은 8.9% 늘어난 4781억원으로 집계됐다.

