이재명, 대권 지지율 첫 30%대…윤석열 17.5%·이낙연 13%

[아시아경제 우수연 기자]이재명 경기지사에 대한 차기 대통령 선호도가 처음으로 30%를 넘은 여론조사 결과가 나왔다.

31일 리서치앤리서치가 세계일보 의뢰로 지난 26~28일 전국 18세 이상 1010명을 대상으로 차기 대권주자 선호도를 조사한 결과 이 지사가 32.5%로 1위를 차지했다. 윤석열 검찰총장이 17.5%로 뒤를 이었으며, 이낙연 더불어민주당 대표는 13%로 집계됐다.

이 지사는 60대 이상을 제외한 모든 연령층, 대구·경북을 제외한 모든 지역에서 가장 높은 선호도를 보였다. 특히 민주당 지지충의 절반(49.2%)은 이 지사를 지지했으며 무당층(27.6%)에서도 1위를 나타냈다.

반면 윤 총장은 60대 이상과 대구·경북 지역에서 가장 높은 지지율을 보였다. 오는 7월 검찰총장 임기가 끝나는 윤 총장의 대선 출마 여부에 대해 응답자의 39%는 '출마하지 않을 것'이라고 내다봤고, 19.8%는 '야당 후보로 출마할 것'이라고 답했다. 38.5%는 '잘 모르겠다'는 입장을 표명했다.

4·7 서울시장 보궐 선거 전망에서는 야당 후보 당선이 32%, 여당후보 당선이 각각 27.8%를 기록했다. 부산 시장 선거에서도 야당 후보 당선을 예측하는 답변이 43.3%로 여당 후보 당선(13.7%)을 앞섰다.

문재인 대통령 국정 수행에 대해서는 부정 평가가 53.2%, 긍정 평가가 40.6%로 집계됐다. 이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%포인트다.

