31일 서울 인왕산에서 바라본 하늘에 구름이 잔뜩 끼어 있다. 기상청은 이날 기온은 올라 포근하겠으나, 미세먼지 농도가 전반적으로 높은 수준을 보일 것으로 내다봤다. 또 전국이 구름많다가 오후부터 차차 흐려져 밤부터 수도권 등에서 비가 내리기 시작해 전국으로 확대될 것으로 예보했다./김현민 기자 kimhyun81@

