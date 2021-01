원주 재개발예정 주택서 불‥ 3명 사망·2명 부상

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 원주의 철거가 예정된 재개발 주택가에서 불이 나 3명이 숨지고 2명이 다쳤다.

31일 원주소방서에 따르면 이날 오전 3시 5분쯤 원주시 명륜동의 한 주택 밀집 지역에서 불이 났다.

이 불로 필리핀 국적 A(73·여) 씨, 9살과 7살 손녀와 손자 등 3명이 숨혔다. 숨진 아이들의 어머니 B(32·필리핀) 씨와 처음 불이 난 집에서 거주하던 C(65) 씨가 화상을 입고 병원에서 치료받고 있다.

B 씨 남편은 일 때문에 가족과 떨어져 지내는 것으로 전해졌다.

불은 집 2채는 전소, 2채는 절반가량을 태우고 출동한 소방관들에 의해 1시간 20여 분 만에 꺼졌다.

불이 난 곳은 고지대에다 주택이 밀집한 지역이어서 소방차 진입이 불가능해 소방관들이 지상 소화전을 이용해 화재를 진압했다.

경찰과 소방 당국은 C 씨 집에서 석유난로 취급 부주의로 인해 불이 난 것으로 보고, 화재 원인 등을 조사하고 있다.

