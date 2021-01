김치냉장고 회사가 코로나19 백신용 냉동고를?

위니아딤채, '메디박스' 개발…"1분기 내 출시 목표"

[아시아경제 김흥순 기자] "냉동고 온도를 일정하게 유지하는 정온 기술이 있기 때문에 이와 연계한 제품 생산이 가능할 것이라고 보고 연구개발(R&D)에 착수했다."

대유위니아그룹의 가전 계열사인 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 2,760 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,760 2021.01.29 00:00 장마감 관련기사 위니아딤채·위니아전자, 성남시에 KF94마스크 5만장 기부위니아딤채, 코로나19 백신용 '초저온 냉동고' 개발…"1분기 내 출시"거래소, 증선위 검찰통보설 위니아딤채·시큐브 매매거래중지 close 의 관계자는 31일 코로나19 백신 냉동고 개발에 나선 계기에 대해 이렇게 설명했다. 이 관계자는 "코로나19 백신의 국내 도입이 결정된 이후 이를 보관하고 이송하는 방안에 대한 이슈가 계속 있었다"면서 "기존 김치냉장고 온도를 지속적으로 유지하는 기술력에 내부 온도를 초저온까지 낮추는 기술을 더해 지난해 말부터 약 3개월간 백신 냉동고 개발을 준비했다"고 덧붙였다.

위니아딤채는 김치냉장고 생산 업체 대유플러스와 코로나19 백신을 안전하게 보관할 수 있는 초저온 냉동고를 개발했다고 지난 27일 발표했다. 올해 1분기 내 출시를 목표로 하고 있다. 이 냉동고의 이름은 '메디박스'로 정했다. 메디박스는 영하 80도부터 영상 10도까지 온도 설정이 가능해 영하 70~80도 초저온 상태로 보관이 필요한 영국 화이자나 미국 모더나 백신(영하 20도 보관 기준)은 물론 상온 저장용까지 국내 접종이 예정된 모든 백신을 맞춤 저장할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

이 제품은 용량 90ℓ, 무게 65㎏짜리 소형 냉동고다. 1대당 저장할 수 있는 코로나19 백신은 약 1만8000명분이다. 인버터 압축기를 사용해 별도 배터리팩을 이용하면 전원 없이도 1~2시간 동안 초저온 상태로 유통과 보관이 가능하다. 위니아딤채 관계자는 "코로나19 백신 접종이 본격화되면 보건소와 동네 병·의원 등 소형 의료기관까지 (백신을)이동·공급하기가 수월할 것"이라고 예상했다.

코로나19 백신 냉동고는 정부나 방역당국 차원에서 따로 생산자를 정하는 방식이 아니다. 위니아딤채처럼 관련 기술을 보유한 업체에서 냉동고를 만들면 추후 공개 입찰을 통해 시중에 나온 제품을 선택할 것으로 보인다. 위니아딤채는 메디박스를 특허청에 출원하고 관련 기술 특허 3건도 출원 중이다. 대유플러스는 식품의약품안전처에 의료기기 제조허가를 추진하고 있다.

위니아딤채 관계자는 "코로나19 백신 냉동고는 기업간거래(B2B)를 염두에 두고 개발한 첫 의료용 제품"이라며 "메디박스가 시장에 연착륙한다면 공기청정기 등 기존 보유한 제품군과 연계해 의료 관련 제품을 추가로 개발할 수 있을 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr