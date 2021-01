LG 트롬 스타일러, 작년 국내 판매 역대 최대…10년새 판매량 30배↑

LG전자, 트롬 스타일러 출시 10주년 기념 행사 진행

[아시아경제 정현진 기자] LG전자가 올해 출시 10주년을 맞은 트롬 스타일러의 지난해 국내 판매량이 역대 최대를 기록했다고 31일 밝혔다. 출시 첫해인 2011년 이후 꾸준히 판매가 증가하면서 첫해 대비 판매량이 30배 가량 늘었다.

트롬 스타일러는 LG전자가 2011년 세계 최초로 출시한 의류관리기다. 물을 100도로 끓여 만든 트루스팀은 탈취와 살균에 효과적이고, 옷을 1분에 최대 200회 털어주는 무빙행어는 바람만으로는 제거가 어려운 미세먼지를 없애준다. LG전자는 연구개발에만 9년이 소요됐으며 글로벌 특허를 약 220개 보유하고 있는 제품이라고 설명했다.

그동안 LG전자는 고객의 라이프 스타일 변화에 맞춰 2015년 트롬 스타일러 슬림, 2017년 트롬 스타일러 플러스, 2018년 트롬 스타일러 미러, 지난해 트롬 스타일러 블랙에디션2, 오브제컬렉션 스타일러 등을 내놨다. 2016년부터는 해외 진출을 본격화해 미국, 러시아, 영국, 이탈리아, 중국, 일본 등 20여 개 국가로 확대 출시했다.

LG전자는 트롬 스타일러 출시 10주년을 맞아 기념 행사를 진행한다. 대상은 2011년부터 2014년까지 출시된 트롬 스타일러 원조모델을 사용하는 고객으로, 원조모델 여부는 모델명이 CS400으로 시작하는 지를 확인하면 된다. 사용 중인 제품을 촬영해 제품 모델명과 함께 이벤트에 응모한 고객 가운데 선착순 100명에게 타월, 우산, 곰인형 등 스타일러 기념품과 오브제컬렉션 스타일러 구매 시 사용할 수 있는 50만원 상당의 모바일 상품권도 증정한다.

상세 내용은 LG전자 홈페이지의 이벤트 페이지에서 확인 가능하다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr