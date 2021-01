靑, 김종인 법적대응에…나경원 "뭔가 된통 걸렸다는 뜻" 오세훈 "명백한 이적행위"

김 위원장, '북한 지역 원전 건설 추진' 문건 이적행위 비판

野 "진실 밝혀야 한다"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 서울시장 예비후보인 나경원 전 의원과 오세훈 전 서울시장은 김종인 비상대책위원장을 '법적 조치' 하겠다고 방침을 밝힌 청와대를 30일 강하게 비판했다.

김 위원장은 전날 산업통상자원부 공무원들이 월성 원전에 대한 감사원 감사가 시작되기 전 무더기로 삭제한 파일에 '북한 지역 원전 건설 추진' 관련 문건이 포함된 데 대해 이적 행위라고 비판했다. 청와대는 법적 조치를 포함 강력 대응하겠다고 했다.

나경원 전 의원은 이날 페이스북을 통해 "보다보다 이런 정치는 처음 본다"며 "야당 대표 말 한마디에 법적 조치부터 꺼내는 대통령이라니요"라고 했다. 나 전 의원은 "제1야당 대표의 정권 비판 한마디도 듣지 못 하겠다는 대통령, 그런 대통령은 민주주의 국가의 대통령답지 못 하다"며 "야당 대표의 입마저 틀어 막겠다는 것은 결국 국민의 입을 다 틀어 막고 침묵을 강요하겠다는 것이나 다름이 없다. 후진 정치, 공포 정치"라고 했다. 이어 "급하긴 급한가 보다, 뭔가 된통 걸렸다는 뜻"이라며 "정권 차원의 총력 대응이다. 진실이 밝혀질까 두려운 것이냐, '원전 게이트' 진실을 반드시 밝혀야 한다"고 했다.

오세훈 전 서울시장도 페이스북을 통해 "하다하다 이제 국가의 안위와 국민의 생명과 직결된 원전까지 김정은에게 갖다 바치려 했다니 제정신이냐"며 "'탈원전'에 혈안이 된 정권이 북한에 원전건설 지원을 추진했다니 정말 이 정권의 이중성에 말문이 막힌다"고 했다. 그는 "문재인 정권과 집권 여당이 왜 그렇게 월성 원전 조기 폐쇄 관련 수사를 막고 윤석열 검찰총장과 최재형 감사원장을 찍어내려 했는지 이제야 온 국민이 그 이유를 알게 됐다"며 "북한 원전 지원을 검토한 것이 사실이라면 이는 명백한 이적행위다. 사실이 아니라면 정권 명운을 걸고 진실을 밝혀야 할 것"이라고 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr