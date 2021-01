[포토]이창우 동작구청장, 착한 임대료 확산 챌린지 참여

착한 임대인 운동 동참 메시지가 담긴 사진 게재 해시태그로 소상공인 응원...지난해 3월부터 착한 임대인 운동 추진 총 1068명 동참, 2526개 점포 임대료 감면 받아

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 ‘착한 임대료 확산 챌린지’에 참여했다.

‘착한 임대료 확산 챌린지’는 전국시장·군수·구청장 협의회에서 제안된 릴레이 캠페인으로 코로나19 지속 상황에서 기초자치단체가 중심이 돼 착한 임대료 운동을 추진함으로써 경제 위기를 극복하기 위해 마련됐다.

챌린지는 참여자가 착한 임대료 운동 동참을 표현한 팻말과 해시태그가 담긴 사진을 SNS에 공유하는 방식으로 진행된다.

이창우 동작구청장은 ‘착한 임대료 운동에 동참해주세요’ 메시지가 담긴 사진을 게재하고 착한 임대료 운동 정착·확산 의미가 담긴 해시태그로 소상공인들을 응원했다.

구는 지난해 3월부터 소상공인 임대료 부담을 덜어주기 위한 착한 임대인 운동을 추진해 총 1068명이 자발적 동참, 2526개 점포의 자영업자들이 임대료 감면 혜택을 받아 전국적 모범사례로 꼽힌다.

지난해 11월 열린 부총리 주재 회의에서는 구와 동작신협, 사당새마을금고가 협력해 소상공인에게 5% 우대금리를 제공하는 ‘동작구 착한임대인 우대적금 사업’이 소상공인 임대료 부담 완화 방안 정부정책에 반영돼 큰 호응을 얻고 있다.

이창우 동작구청장은 “임대인 여러분의 동참이 소상공인 자영업자에게 큰 힘이 됩니다. 경제위기 극복을 위해 동작구도 함께 하겠습니다”며 “코로나19 위기를 극복할 수 있도록 임대인의 많은 참여 부탁드린다”고 메시지를 전달했다.

