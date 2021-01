[아시아경제 이선애 기자] 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 74,200 전일대비 2,100 등락률 -2.75% 거래량 141,623 전일가 76,300 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 [2021그린모빌리티어워드] 효성 세계 최대 액화수소 공장에 3000억 투자임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이KCGS, 포스코·효성 등 7개사 ESG등급 하향조정 close 은 지난해 연결 기준 지난해 영업이익이 1388억원으로 전년보다 31.32% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다.

매출은 2조7826억원으로 전년 대비 12.38% 감소했다. 순이익은 12억원으로 99.19% 줄었다.

