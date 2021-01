중국 공장서 근무 중 사망한 직원, 차 트렁크에 싣고 은폐 의혹

유족 "시신이 트렁크에 왜…석연치 않다"



[아시아경제 김봉주 기자] 중국의 한 공장에서 근무 중 사고로 사망한 직원의 시신을 승용차 트렁크에 실어놓고 유가족에게 제때 알리지 않는 등 이를 은폐하려 했다는 의혹이 제기됐다.

29일 상여우(上游)신문 등 중국매체에 따르면 장쑤성 리양의 한 시멘트 공장 노동자 왕 모씨는 작년 12월31일 작업 도중 사고를 당했다.

하지만 이 소식은 유가족들에게 전해지지 않았다. 유족들은 낮 근무를 하던 왕씨가 휴대전화 전원도 꺼 놓은 채 밤늦게까지 귀가하지 않자 수상히 여겨 행방을 찾았다.

유족은 "공장 책임자 중 한 명에게 전화를 걸었는데 계속 얼버무렸다. 연달아 몇 통을 건 뒤에야 아버지가 병원에 있다고 말했다. 곧바로 병원으로 갔지만 아버지의 입원·진료기록이 없었다"고 설명했다.

이어 "공장 측은 사실대로 말하지 않다가, 계속 추궁하자 결국 아버지의 시신이 차 트렁크에 실려있다고 했다"고 말했다.

유족은 "사고 발생 10시간이 지났다는 것을 뒤늦게 알게 됐다. 공장 측은 왜 즉시 알리지 않았고, 사실대로 말하지 않았는가. 무엇을 숨기려고 했느냐"며 분노했다.

유족들은 시신을 집으로 가져가려 했지만, 공장 측은 유가족 동의를 받지 않고 시신을 장례식장 영안실로 옮겼다.

유족은 "사건 발생 10여 일 후 공장에 수차례 연락했지만 연락이 닿지 않았다"며 "시신 안장을 위해 파출소에 사망증명서를 요청하고 시신을 화장했다"고 전했다.

유가족은 "사건 발생 한 달이 되도록 공장 측의 위로가 없었다"면서 경찰의 초기 조사내용도 믿을 수 없다고 호소했다.

경찰 조사에 따르면 사망자가 근무 중 사고를 당했고 병원에 이송돼 치료 끝에 숨졌다고 나온다. 유족은 "구조가 이뤄졌다면 시신이 트렁크에 실려있을 리 없다"는 입장이다.

이 일은 왕씨의 딸이 26일 웨이보에 올리면서 알려졌고 현지언론에도 보도됐다.

리양시 당국은 사건조사팀을 꾸렸고, 해당 공장의 생산활동을 중단시킨 채 안전을 정비하도록 지시했다고 27일 밝혔다. 또 공장 측이 유가족에게 사과하고 사후처리하도록 요구했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr