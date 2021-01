네이버 'AI 클린봇', 이제 과도한 성적표현도 걸러낸다

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버 악성댓글 차단프로그램인 AI클린봇이 욕설 뿐 아니라 과도한 성적표현까지 찾아 걸러낸다.

네이버는 AI클린봇이 지난해 6월 이후 7개월만에 2.5버전으로 추가 업그레이드 됐다고 29일 밝혔다.

이번 업그레이드를 위해 AI클린봇은 기존에 학습된 데이터를 포함, 약 1억6000만 건의 데이터를 4개월에 걸쳐 학습하고 고도화에 활용했다. 이를 통해 기존대비 정확도가 약 15%가량 향상된 것으로 나타났다.

특히 2.5버전에는 과도한 성적표현에 대한 AI학습이 반영됐다. 성적 불쾌감을 일으킬 수 있는 수준의 표현들을 차단함으로써 악성댓글 차단의 범위를 넓히게 된 것이다. 앞으로 직·간접적인 성적 행위나 특정부위 등의 표현들에 대해서는 클린봇이 자동으로 차단하게 된다.

이와 함께 네이버는 불법촬영물에 유통금지를 규정한 이른바 'n번방 방지법' 시행에 맞춰 이용자 신고관련한 접근편의성을 높이는 조치도 진행했다. 지난 15일 '불법촬영물' 신고항목을 뉴스를 비롯해 카페, 블로그, 지식In 등 다양한 영역에 추가했고, '불법촬영물' 관련 검색시에도 신고센터 도움말이 노출되도록 했다.

네이버 관계자는 "선언적 의미를 넘어 실질적으로 악성댓글 차단 및 불법촬영물의 2차피해 방지에 최선의 노력을 진행해 나갈 것"이라고 밝혔다.

