[컨콜] SK하이닉스 "8인치 파운드리, 원가절감 위해 중국 이설 속도"

SK하이닉스는 29일 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "8인치(200㎜) 파운드리 호황은 당분간 계속될 것으로 예상하고 있다"며 "기회를 충분히 활용하기 위해 원가 절감이 예상되는 중국으로 8인치 장비를 이설하는 계획을 세우고 이행 중"이라고 밝혔다. 그러면서 "이설 계획은 당초 2년여 걸쳐 진행될 예정이었으나 증가하는 고객 수요에 대응하기 위해 최대한 빠른 시간 내 이설하는 것으로 계획을 변경했다"고 덧붙였다.

