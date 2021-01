미샤, 프리미엄 한방 화장품 ‘초공진 페이스 앤 아이크림’ 홈쇼핑 판매

[아시아경제 이승진 기자] 에이블씨엔씨 화장품 브랜드 미샤가 프리미엄 한방 화장품 ‘초공진 페이스 앤 아이크림’을 홈쇼핑에서 판매한다고 29일 밝혔다.

미샤는 홈쇼핑 채널인 쇼핑엔티에서 이날 9시 45분부터 60분간 초공진 페이스 앤 아이크림 10개를 특별기획 구성으로 판매한다. 페이스 앤 아이크림 10개, 소생 정화 마사지 크림 1개, 소생 실크 마스크 5매 등 정가 45만 8000원어치를 7만 9900원에 선보인다.

미샤 브랜드 제품의 홈쇼핑 판매는 이번이 처음이다. 회사 측은 한방 화장품의 메인 타겟인 40~50대 여성이 홈쇼핑을 많이 이용하기 때문에 이번 판매를 결정하게 됐다고 판매 배경을 설명했다.

미샤 초공진 페이스 앤 아이크림은 주름개선과 미백의 2중 기능성 화장품이다. 녹용, 산수유 열매 추출물 등 초공진만의 비법인 공진비책단 성분에 인삼과 지황 뿌리 추출물 등을 더해 피부에 영양과 탄력을 부여한다.

한국피부과학연구원은 지난해 9월 성인 여성 21명을 대상으로 50일간 해당 제품의 임상을 진행했다. 그 결과, 미간, 팔자 주름 등 주름 개선 효과와 처진 볼살 리프팅 개선 효과 등이 입증됐다.

김선민 에이블씨엔씨 온라인 부문 상무는 “이번 페이스 앤 아이크림 특별 구성은 고품질의 스킨케어 제품을 저렴하게 구입할 수 있는 절호의 기회”라며 “앞으로도 타겟 소비자층에 어울리는 다양한 채널에서 많은 제품을 선보이기 위해 노력하겠다”고 말했다.

