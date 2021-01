풀무원녹즙, 3개 제품 대한민국패키지디자인대전 '팩스타상' 수상

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원녹즙은 한국패키지디자인협회가 주최한 '제29회 대한민국패키지디자인대전'에서 디자인의 우수성을 인정받아 ‘팩스타상’을 수상했다고 29일 밝혔다.

대한민국패키지디자인대전은 한국패키지디자인협회가 주최하고 산업통상자원부와 한국디자인진흥원, 한국디자인단체총연합회가 후원하는 디자인 어워드다. 국내 패키지 디자인 분야에서 권위 있는 시상식 중 하나로 꼽힌다. 비주얼 커뮤니케이션, 포장 기술, 마케팅 콘셉트 등 총 3가지 기준의 심사를 통해 수상작을 선정한다.

풀무원녹즙의 이번 수상은 2016년, 2017년, 2019년에 이은 네 번째 수상이다. 이번에는 '라이코 객 3종', '프레시 넛츠파이', '프로틴 레깅스밀' 총 3개 제품이 수상하는 영예를 안았다. 3개의 제품은 모두 주원료와 유용성을 한눈에 알아볼 수 있도록 감각적인 컬러와 스타일로 표현했다는 점에서 우수한 평가를 받았다.

'라이코 객 3종'은 동남아시아에서 천상의 과일로 알려진 ‘객’에 달콤한 그라비올라 열매(사워솝)를 더해 맛과 영양을 모두 잡은 건강음료다. 객 열매가 생소한 소비자들을 위해 열매 이미지를 패키지에 크게 배치하며 주원료로서의 역할을 부각시켰다.

'프레시 넛츠파이'는 기름 없이 오븐에 구운 프리미엄 견과 4종에 캐나다산 메이플 시럽 등을 더해 맛과 영양까지 고려한 프리미엄 견과 간식이다. 제품 전면에 아몬드, 코코넛, 사차인치, 해바라기씨를 배치하여 원재료를 강조했고, 열기구 일러스트를 더해 오븐에 구워 가벼운 제품 특성을 재치있게 표현했다.

'프로틴 레깅스밀'은 매일 신선하게 단백질과 칼슘 섭취를 돕는 프로틴 음료다. 여성을 메인 타깃으로 한 만큼, 여성들의 시선을 사로잡을 수 있는 핑크와 브라운 컬러에 레깅스의 줄무늬를 연상시키는 디자인으로 선보였다. 1등급 우유가 50% 함유되었다는 것을 표현하기 위해 하단에 우유가 파도치는 모양을 일러스트로 나타내 제품의 특징을 쉽게 알렸다.

김정희 풀무원녹즙 마케팅담당은 “'하나의 풀무원(One Pulmuone)' 디자인 전략 하에 풀무원 디자인센터와의 협업으로 제품의 맛과 품질은 물론 제품 특장점을 소비자에게 효과적으로 전달할 수 있는 '풀무원다운' 패키지 디자인에 힘쓰고 있다”며 “풀무원녹즙은 제품 콘셉트에 맞는 트렌디한 디자인뿐 아니라 환경까지 생각한 패키지를 지속적으로 제품에 접목해 나갈 계획"이라고 말했다.

