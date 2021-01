케어랩스 굿닥, 국내 첫 성형 애프터서비스 '안심병원’ 캠페인 진행

[아시아경제 장효원 기자] 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 8,780 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,740 2021.01.29 08:48 장시작전(20분지연) 관련기사 케어랩스, '메디잡 리더스 간호학원' 인수… "간호교육 체인 사업 출사표"케어랩스 굿닥, 'QR체크인' 출시 한 달 만에 사용 건 수 10만 돌파케어랩스 굿닥, 코로나19 백신 여권 서비스 ‘굿닥패스’ 국내 첫 출시 close 100% 자회사 굿닥(대표 박경득, 임진석)이 국내 첫 성형 및 시술 애프터 서비스 ‘안심병원’ 캠페인을 진행한다고 29일 밝혔다.

'안심병원’ 캠페인은 굿닥 플랫폼에 등록된 안심병원에서 성형 수술 및 미용 시술 진료를 받은 소비자를 대상으로 재수술 비용 최대 500만원, 재시술 비용 최대 30만원을 지원하는 서비스다. 소비자 부담을 줄이면서도 보다 신뢰할 수 있는 의료서비스 환경 구축에 주요 목적을 두고 있는 만큼 고객 부담 비용은 ‘0원’이다.

지원 대상은 ▲보톡스 ▲필러 ▲리프팅 등의 미용 시술을 비롯해 ▲눈 ▲코 ▲가슴 ▲윤곽 등을 포함하는 성형 수술 항목으로 굿닥 어플 내 안심병원 카테고리에서 등록된 수술, 시술을 진료받는 경우 서비스 케어 대상자로 자동 지정된다.

박경득 굿닥 대표는 "이번 캠페인은 소비자의 입장에서 생각해 한층 더 안심하고 신뢰할 수 있는 의료 서비스 환경을 만들자는 취지에서 출발했다”며 “국내 최대 비대면 헬스케어 플랫폼 지위를 바탕으로 ‘안심병원’ 캠페인 적용 카테고리를 지속적으로 확장해가며, 누구나 믿고 케어 받을 수 있는 의료 플랫폼 문화 중 하나로 정착시켜 갈 것”이라고 전했다.

‘굿닥’은 국내 1위 비대면 헬스케어 플랫폼으로 지난해 3월 인근 약국의 공공마스크 재고 수량을 알아볼 수 있는 공공데이터 기반 ‘마스크 스캐너’ 서비스를 선보인데 이어, 최근엔 국내 첫 모바일 백신 여권 서비스 ‘굿닥패스’ 개발 소식을 알리며 정식 출시 일정을 앞두고 있다.

