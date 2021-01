[클릭 e종목]현대제철, 평년 수준의 밸류에이션 가능 '목표주가 6%↑'

[아시아경제 이선애 기자] 메리츠증권은 29일 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 40,750 전일대비 1,850 등락률 -4.34% 거래량 1,418,701 전일가 42,600 2021.01.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대제철, 작년 영업익 730억원…"저수익 사업 구조조정 검토"(종합)[컨콜] 현대제철 "후판·특수강은 주력…구조조정은 신중히"[컨콜] 현대제철 "철광석 가격 2분기 하락 전망" close 에 대해 2021년부터 본격 발생할 구조조정 효과와 전방 산업의 호조를 감안 시 평년 수준의 밸류에이션까지는 상승 가능하다는 판단하에 목표주가를 5만3000원으로 6% 상향한다고 밝혔다.

현대제철의 지난해 4분기 영업이익은 554억원으로 흑자전환했지만, 컨센서스(1014억원)를 크게 하회했다. 임금 협상 지연에 따른 충당금 등 일회성비용이 400억원 가량 반영되었던 것이 주요 원인이다. 또한 일부 가동중단 설비의 자산손상, 철스크랩 구매 담합 과징금 등 약 1900억원의 영업 외 비용이 반영되며 순이익 역시 크게 악화됐다. 다만 올해 1분기에는 급등한 철스크랩 가격이 온기 반영되며 실적 개선이 어렵지만, 2분기부터는 철근 가격 상승과 함께 계단식 이익 상승 사이클에 접어들 전망이다.

경험적으로 산업 내 현대제철의 흐름은 현대기아차의 주가 흐름이 결정해왔다. 1월 중순까지의 가파른 주가 상승 역시 이 같은 맥락에서 이해할 수 있다. 실제 현대기아차의 실적 개선은 지난해 상반기때보다 자동차 강판 가격 인상 가능성을 어느 때보다 높이는 요소이다. 수소차 시장 개화에 따른 수소분리막 수요 증가 역시 긍정적이다.

문경원 메리츠증권 연구원은 "최근 사업 내에서 상대적으로 가팔랐던 주가 상승세는 다소 부담이지만, 올해 전방 산업의 호조를 감안해 적정 멀티플을 0.40배에서 0.43배로 소폭 상향 적용(2015년 이후 평균)함에 따라 적정주가 역시 5만30000원으로, 매수 의견을 유지한다"고 설명했다.

