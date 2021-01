[아시아경제(수원)=이영규 기자] 백군기 용인시장이 28일 코로나19 극복과 조기 종식을 기원하는 '스테이 스트롱(Stay Strong) 캠페인'에 참여했다.

스테이 스트롱 캠페인은 지난해 3월 외교부가 시작, 캠페인 참가자가 코로나19 극복 메시지가 담긴 팻말을 들고 사진을 촬영해 SNS 등에 게재하고 다음 참여자를 지목하는 방식이다.

백 시장은 이날 박영춘 처인구보건소장, 이난연 보건정책과장과 함께 '사람중심 용인시민 코로나19 이겨낼 수 있습니다', '조아용과 함께 마스크를 꼭 착용해용', '손을 자주 씻어용' 등의 응원 메시지를 전했다.

백 시장은 다음 릴레이 캠페인 참여자로 김보라 안성시장, 용인시 홍보대사로 활동하고 있는 가수 서은광 씨를 각각 지목했다.

