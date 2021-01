경북도-SK머티리얼즈, 영주시에 반도체 공장 MOU … 3년간 2000억 투자

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 27일 영주시청에서 이철우 도지사와 장욱현 영주시장, 이용욱 SK머티리얼즈㈜ 대표이사가 참석한 가운데 반도체·디스플레이용 소재 제조공장 증설 투자를 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

이번 협약은 SK머티리얼즈㈜가 2023년까지 3년간에 걸쳐 2000억원을 투자해 반도체디스플레이용 소재 제조공장을 증설한다는 내용을 담고 있다.

이로 인해 200개의 새로운 일자리가 만들어져 경북 북부권의 지역경제 활성화와 일자리 창출에 크게 기여할 것이란 게 경북도의 기대다.

1982년 설립된 SK머티리얼즈㈜는 반도체·디스플레이용 제조 공정 소재를 주 품목으로 생산하는 회사로, 2016년 SK그룹 계열사가 되면서 연매출 9550억원의 IT산업 종합소재 회사로 도약했다.

글로벌 반도체 소재 기업과 합작을 통해 전구체(Precursor)를 생산하는 ‘SK트리켐’, 반도체 공정에 필요한 소재를 생산하는 'SK쇼와덴코'를 설립한 뒤에는 제품 포트폴리오를 다각화하고 반도체 미세화 공정 및 3D 낸드플래시의 확산으로 수요가 증가하는 소재산업 분야를 선도하고 있다.

장욱현 영주시장은 "지역 경제회복이라는 모든 시민의 염원을 담아 향토 기업인 SK머티리얼즈㈜의 성공적인 투자를 위해 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.

이철우 경상북도지사는 "4차산업 혁명으로 반도체산업이 호황기에 접어들 것으로 전망되고 있어, SK머티리얼즈가 반도체 소재 산업에 투자함으로써 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 확신한다"고 전했다.

