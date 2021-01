[아시아경제 김흥순 기자] 이종엽(58·사법연수원 18기·사진) 변호사가 51대 대한변호사협회 회장에 당선됐다.

이 변호사는 이날 열린 대한변협 회장 결선 투표에서 전체 1만4550표 가운데 8536표(58.67%)를 얻어 당선이 확정됐다. 이 변호사와 결선에서 경쟁한 조현욱(55·19기) 변호사는 6014표(41.33%)를 득표했다.

이 변호사는 1992년 검사로 임관해 인천지검과 대구지검 영덕지청, 창원지검을 거쳐 1995년 변호사로 개업했고, 2017∼2019년 인천지방변호사회장을 지냈다.

