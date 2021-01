文 "강대국 각자도생, 국제연대 무너뜨려…다자주의 정신 되살려야"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서 강대국들의 각자도생은 국제 연대와 협력을 무너뜨릴 수 있다며 다자주의와 포용 정신을 되살릴 때라고 강조했다.

문 대통령은 27일 세계경제포럼 특별연설 마무리 발언을 통해 "백신 선진국들이 자국민 우선을 내세우며 수출을 통제하려는 이기주의적인 움직임이 일어나고 있다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 "코로나 상황을 겪으면서 안타까웠던 것 중 하나는 세계가 그동안 발전시켜 왔던 연대와 협력, 다자주의 속의 분업 협력, 인도주의적 상생의 정신, 신뢰와 통합의 정신 등이 사실은 얼마나 취약하고 깨어지기 쉬운 것인가를 확인하게 된 것"이라며 "코로나 같은 신종 감염병과의 전쟁에서 이길 수 있는 가장 강력한 무기는 국제사회의 연대와 협력"이라고 말했다.

문 대통령은 "집단면역도 모든 나라에서 함께 이뤄지지 않고 일부 나라에서만 이뤄진다면 결국 그 효과는 얼마 가지 않고 제한적일 수밖에 없다"며 "인류가 함께 어려울 때 강대국들이 각자도생의 모습을 보인다면 국제적 연대와 협력의 정신이 무너지게 될 것"이라고 강조했다.

이어 "인류는 준비되어 있지 않은 가운데 코로나19를 맞았기에 많은 시행착오가 있었지만 이제는 다시 연대와 협력, 다자주의와 포용의 정신을 되살릴 때"라고 덧붙였다.

이날 포럼에 참석한 글로벌 기업 대표이사(CEO)와 국제기구 대표들은 "K-방역을 축하한다", "훌륭한 리더십에 감사드린다", "코로나 상황 속에 희망의 리더십을 보여줬다", "녹색 어젠다에서 큰 영감을 받았다", "포용적 혁신국가 건설이 영감으로 다가왔다", "성공적 K-방역에 디지털 기술 혁신이 많은 기여를 했다. 기술의 중요성을 너무 잘 아시는 것 같다"고 평가했다.

문 대통령은 이에 감사를 표하며 "K-방역이 성공했다면 한국 국민이 연대와 협력의 가치를 믿고 스스로 방역의 주체가 되었기 때문"이라며 "사회적 거리두기를 실천하며 동시에 코로나 맵과 마스크 맵, 자가격리앱, 역학조사앱, 드라이브 스루, 워킹 스루 같은 창의적 기술을 개발해 방역 모범국을 만든 국민들이 자랑스럽다"고 답했다.

이어 "한국판 뉴딜이 본격적으로 추진되면서 경제 회복이 더 빠르고 강해질 것으로 기대한다"며 "매력적이며 안정적인 비즈니스 환경을 갖춘 한국에 더 많은 투자가 이뤄질 수 있기를 바란다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr