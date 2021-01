[아시아경제 오주연 기자] 27일 법제사법위원회는 이날 오후 국회에서 열린 전체회의에서 박범계 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 채택했다.

윤호중 위원장은 "인사청문회법에 따라 오늘까지 박 후보자에 대한 인사 청문 경과 보고서를 송부해달라는 요청이 있어 보고서 채택을 위한 회의를 열게 됐다"며 "1항 박범계 인청 경과보고의 건은 배부해드린 안과 같이 채택하고자 한다"면서 가결을 선포했다.

이날 국민의힘 의원들은 회의에 불참했다.

