[아시아경제 지연진 기자]디지털컨텐츠 시스템 소프트웨어업체인 디지캡 디지캡 197140 | 코스닥 증권정보 현재가 4,995 전일대비 250 등락률 +5.27% 거래량 855,084 전일가 4,745 2021.01.27 15:30 장마감 관련기사 디지캡, 검색 상위 랭킹... 주가 1.48%디지캡, 보안주(정보) 테마 상승세에 29.48% ↑디지캡, 커뮤니티 활발... 주가 17.93%. close 은 지난해 매출액이 329억2871만원, 영업이익이 21억7892만원으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다.

전년 대비 매출액은 38%, 영업이익은 220.4% 증가했다. 같은 기간 당기순이익은 6.9% 증가한 12억5885만원으로 집계됐다.

회사 측은 “코로나19로 인해 비대면 수요가 늘어남에 따라 자회사 매출 및 영업이익 증가가 반영됐다”고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr