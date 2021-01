한화생명, 윤리준법 서약…"정도경영 실천"

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 2,860 전일대비 35 등락률 -1.21% 거래량 2,920,017 전일가 2,895 2021.01.27 14:18 장중(20분지연) 관련기사 윤곽 드러난 보험 판매자회사…GA 판 흔든다당신이 청구한 보험금, 이제 AI가 심사한다한화생명, 주가 3230원.. 전일대비 -3.87% close 은 27일 오전 화상회의로 윤리준법 서약식을 개최하고 올해 정도경영을 실천하겠다고 선언했다고 밝혔다.

여승주 한화생명 대표는 서약식에서 윤리준법 서약서에 서명하며 솔선수범을 다짐했으며, 임원진도 윤리준법 선서를 통해 투명하고 공정한 경영활동에 앞장서겠다는 각오를 다졌다. 직원들과 FP(설계사)들도 온라인을 통해 서약에 동참하며 올바른 업무수행과 자발적인 실천의지를 다졌다.

한화생명은 현장 중심으로 세운 '자율 준수 지침'을 바탕으로 실효성 있는 내부통제 기준을 마련한다. 업무단위 체크리스트와 부서별 준법지수 도입으로 전 임직원이 동참하는 윤리경영문화를 조성하겠다고 밝혔다. 또 임직원을 대상으로 하는 언택트 윤리준법 캠페인을 매월 1회 실시한다.

여승주 대표는 "기업의 지속 가능성을 높이기 위해서는 윤리준법 경영을 실천해야 하며, 이를 위해서 임직원 모두가 높은 윤리의식으로 법규 준수에 동참해야 한다"며 "자율과 책임을 기반으로 하는 컴플라이언스 문화를 정착시켜 고객, 사회, 그리고 한화생명이 함께 성장할 수 있는 정도경영을 실천하자"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr