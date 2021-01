LG유플러스, 3만원대 5G 요금제 가세… 요금 경쟁 본격화

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,500 전일대비 150 등락률 +1.21% 거래량 1,503,887 전일가 12,350 2021.01.27 09:43 장중(20분지연) 관련기사 LG유플러스, 부산정보산업진흥원과 ‘한·아세안 ICT 융합 빌리지’ 사업 협력 [클릭 e종목] "SKT, 실적보단 인적분할에 주목해야""국내 최초 600G" LG유플러스, 기업용 광전송 백본망 구축 close 가 월 3만원대에 데이터 12GB를 사용할 수 있는 5G 온라인 전용 요금제를 출시한다. 이동통신사들이 잇따라 3만원대 5G 요금제를 출시하면서 요금 경쟁도 본격화되는 모습이다.

LG유플러스는 온라인 전용 서비스 ‘5G 다이렉트 요금제’에 중저가 요금 2종을 27일 출시한다고 밝혔다. ‘5G 다이렉트 요금제’는 LG유플러스의 온라인 직영몰 유샵(U+Shop)에서 가입할 수 있는 온라인 전용 요금제다. 결합·약정 조건 등을 원하지 않는 고객들을 위해 요금제의 부가 서비스를 걷어내고, 가격은 기존 대비 30% 이상 낮춘 것이 특징이다.

우선 ‘5G 다이렉트 37.5’은 월 3만7500원(VAT포함)에 5G 데이터 12GB(소진 시 1Mbps 속도)를 제공한다. ‘5G 다이렉트 51’는 월 5만1000원(VAT포함)에 5G 데이터 150GB(소진 시 5Mbps 속도)를 포함하고, 테더링 데이터 10GB를 추가로 서비스한다.

다이렉트 요금제는 온라인 전용이라는 특성에 알맞게 비대면 제휴 혜택도 함께 제공한다. 고객들은 가입 요금제에 따라 G마켓, 옥션, 마켓컬리, 카카오T, 요기요, GS25, GS프레시 등에서 사용 가능한 할인쿠폰을 매월 최대 3000원씩 지급받는다.

할인쿠폰 제공금액은 요금제에 따라 달라진다. ‘5G 다이렉트 37.5’ 가입 시 매월 1000원, ‘5G 다이렉트 51’를 이용하면 매월 1500원을 쓸 수 있다. 지난해 2월 출시한 ‘5G 다이렉트 65’ 고객은 매월 3000원의 쿠폰을 받는다. 온라인 제휴 쿠폰은 문자를 통해 2년간 월 1회씩 제공된다. 각 쿠폰은 유효기간이 30일이며, 타인에게 양도 가능하다.

이상헌 LG유플러스 컨슈머사업혁신그룹장은 “지난해 선제적으로 선보였던 온라인 전용 요금제가 시장을 태핑(사전 수요조사)하는 수준이었다면 이번 요금제 신설은 비대면 시장 공략을 본격화하겠다는 의지의 표현”라며 “이제 고객들에게 온·오프라인에서 총 13종의 5G 요금제를 제공할 수 있게 됐다. 앞으로도 서비스를 다양화시켜 고객들의 5G 선택권이 확대될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr