2배 오른 양파…롯데마트, 양파 100t 물량 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 28일부터 31일까지 '대한민국 농할 갑시다' 행사를 통해 국산 양파 100t을 할인 판매한다고 27일 밝혔다.

이번 할인 품목은 실질적인 가계 물가 안정에 기여하고자 최근 가격이 상승한 주요 농산물로 선정됐다. 특히 최근 2배 이상 가격이 상승한 양파가 대표적이다. 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보 사이트(KAMIS)에 따르면 지난 25일 양파 20㎏ 기준 평균 가격은 3만8020원이다. 이는 1년 전의 2배 수준이다.

엘포인트 회원이 행사 카드로 결제하면 양파 1망(2㎏)을 3600원대에 1인당 2망까지 살 수 있다. 기존 가격은 5000원대다.

롯데마트가 이번에 판매하는 양파는 지난해 7월 수확한 것으로 품종별 적합한 온도와 습도, 산도 농도를 조절하는 CA 저장 기술로 신선도를 유지했다. 이외에도 제주 감귤, 신안 섬초, 감자 등 10여 개 품목도 저렴하게 판매한다.

