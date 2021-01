[e공시 눈에 띄네]코스피-25일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 계룡건설 계룡건설 013580 | 코스피 증권정보 현재가 33,100 전일대비 400 등락률 -1.19% 거래량 84,538 전일가 33,500 2021.01.25 15:30 장중(20분지연) 관련기사 계룡건설, 1250억 규모 주택재건축 공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일LH, 현대건설·GS건설 등 '공모형 공동주택용지' 공급 대상자로 선정 close =1253억 규모 우진·신남전 주택재건축정비사업 공사 수주

◆ 대한유화 대한유화 006650 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 6,000 등락률 +2.19% 거래량 82,397 전일가 273,500 2021.01.25 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대한유화, 1400억 규모 부타디엔 생산시설 투자대한유화, 석유화학 테마 상승세에 17.66% ↑배당 이슈 끝…실적 기업에 눈 돌려라 close =1000억 규모 추가 금융기관 차입 한도 약정

◆ 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 13,250 전일대비 150 등락률 -1.12% 거래량 2,208,941 전일가 13,400 2021.01.25 15:30 장중(20분지연) 관련기사 두산重, 사우디서 해수담수화플랜트 수주…2023년 완공(상보)두산중공업, 7825억 사우디 해수담수화 플랜트 공사 수주두산중공업, 주가 1만 3000원.. 전일대비 -2.26% close =사우디에 7825억 규모 해수담수화 플랜트 공사 수주

◆ LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 10,500 등락률 +5.25% 거래량 461,840 전일가 200,000 2021.01.25 15:30 장중(20분지연) 관련기사 LG이노텍, 작년 영업이익 6810억원…전년 대비 43%↑(상보)LG이노텍 작년 영업이익 6810억원…전년比 43%↑ LG이노텍, 지난해 영업익 6810억원…전년比 43%↑ close =보통주당 700원 현금배당 결정

◆ 쎌마테라퓨틱스 쎌마테라퓨틱스 015540 | 코스피 증권정보 현재가 8,400 전일대비 530 등락률 +6.73% 거래량 2,136,318 전일가 7,870 2021.01.25 15:30 장중(20분지연) 관련기사 쎌마테라퓨틱스, 최대주주 '덴트온 외 1인' 변경정부 발표! 백신 위탁생산 관련 직수혜株!! 아직도 못잡으셨나요?!쎌마테라퓨틱스, 커뮤니티 활발... 주가 -14.6%. close =최대주주를 메디파트너에서 덴트온 외 1인으로 변경

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr