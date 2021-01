경기도민 59% "백신접종 신뢰"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 선제적으로 제안한 '5인 이상 사적모임 금지' 행정명령에 대해 경기도민 83%는 '잘했다'고 생각하는 것으로 나타났다.

경기도는 지난 16일 도민 1000명을 대상으로 코로나19 관련 여론조사를 실시한 결과 도가 선제적으로 제안해 전국으로 확대된 '5인이상 사적모임 금지'에 대해 '잘한 조치'라는 응답자가 83%로 집계됐다고 26일 밝혔다.

이번 조사에서 '잘한 조치'라는 응답은 성, 연령, 직업 등에 관계없이 고루 높았다.

특히 이번 조치로 타격이 우려되는 자영업 계층에서도 '잘한 조치'라는 응답이 76%로 높게 나타나 눈길을 끌었다.

또 다음 달부터 시작되는 코로나19 백신 접종에 대해서는 도민 59%가 '신뢰한다'고 답했다. '신뢰하지 않는다'는 응답자는 39%였다.

코로나19 백신 도입 시 언제 접종받기를 원하는 지에 대해서는 '가능하다면 하루라도 빨리 받을 것'(26%)이란 의견보다 '부작용 등 백신효능을 지켜보고 받을 것'(68%)이라는 응답이 2배 이상 높았다. '접종받을 생각이 전혀 없다'는 응답자도 6%에 달했다.

'하루라도 빨리 받을 것'이라는 응답자는 60대, 70대 고령층에서 각각 43%, 51%로 다른 연령층보다 높았다. 당뇨, 고혈압 등 만성질환 보유자도 40%가 접종을 하겠다고 답했다.

백신 접종을 지켜보거나, 받을 생각 없는 이유로는 '백신접종 후 부작용이 걱정돼서'(66%)가 압도적으로 많았다. 이어 '제조회사를 신뢰할 수 없어서'(11%), '고령자, 기저질환자 등 취약계층을 배려해야 할 것 같아서'(11%) 순이었다.

한편 본인ㆍ가족이 코로나19 '감염가능성 있다'는 응답은 62%로 조사됐다. 이는 지난 5월 47%보다 15%포인트 높아졌다. 최근 3차 대유행 이후 도민들의 경각심이 커진 데 따른 것으로 풀이된다.

경기도의 코로나19 대처에 대해서는 '잘하고 있다'는 응답이 73%를 차지했다.

이번 조사는 경기도가 여론조사기관인 ㈜케이스탯리서치에 의뢰해 전화조사방식으로 실시했다. 신뢰수준은 95%, 표본오차 ±3.1%포인트다.

