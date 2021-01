"올해는 ESG경영에 집중"…KB證, 전 임원에게 강조

全임원 및 부점장 대상 온라인 워크숍 진행

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 전(全) 임원과 부점장이 참여하는 온라인워크숍을 진행하고 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영체계 강화를 강조했다.

KB증권은 지난 22일 이 같은 '2021년 경영전략 워크숍'을 진행했다고 25일 밝혔다. 이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 고려해 화상회의 형식으로 진행됐다.

이날 자리에선 오는 2023년까지 추진 예정인 중장기 전략을 공유했다. KB증권 관계자는 "2023년까지 사업별 균형 성장과 디지털 혁신으로 최적의 투자솔루션을 제공하는 증권사로 성장해 나간다는 목표와 이를 위한 5대 전략 방향과 주요 과제가 발표됐다"며 "올해 주요 경영계획 목표와 부문별 주요 추진 전략을 공유하면서 각 사업부문간 상호 이해를 바탕으로 한 시너지 확대에 주안점을 두고 진행됐다"고 설명했다.

특히 ESG경영을 강조했다. '금융회사의 ESG경영과 대응 방향'에 대한 외부 전문가의 특강을 진행하는 한편 향후 ESG경영 추진 방향을 참석자들에게 공유했다. ESG경영체계 강화로 KB증권의 사회적 책임과 기업가치를 제고하고 기업고객의 ESG경영 파트너라는 선도적 가치를 창출하는 것에 주안점을 두겠다는 설명이다.

한편 KB증권은 참석한 전 임원 및 부서장의 각오를 담은 '나의 다짐'을 공유하는 한편 자산관리(WM)부문의 '고객자산 100조원 돌파', ‘채권발행시장(DCM) 리그테이블 10년 연속 1위'에 대한 공로패도 수여했다.

김성현 KB증권 각자대표 사장은 "코로나19 상황 속에서도 임직원들의 노력으로 의미 있는 성장을 이뤘다"며 "앞으로도 내부통제와 소비자 보호 강화를 바탕으로 고객 자산의 보호와 수익률 향상에 모든 역량을 집중해 주길 바란다"고 당부했다.

박정림 KB증권 각자대표 사장은 "'기본으로 돌아가자(Back to the Basic)'는 마음가짐으로 고객중심의 영업 및 업무체계를 확립해 가장 중요한 고객 신뢰를 얻어가야 할 것"이라고 강조했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr