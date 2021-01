3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥

외국인·기관 쌍끌이 매수세에 양대 증시 모두 상승

[아시아경제 이민우 기자] 외국인과 기관의 쌍끌이 매수세에 양대 증시가 모두 상승마감했다. 코스피는 사상 처음으로 종가 기준 3200을 돌파했고 코스닥은 20년만에 1000 턱밑까지 올라왔다.

25일 코스피는 전거래일 대비 68.36포인트(2.18%) 오른 3208.99에 마감했다. 종가 기준 사상 최고 기록이다. 3144.01으로 강보합 개장한 뒤 상승폭을 꾸준히 넓혀가며 3200선에 안착했다.

외국인과 기관의 매수세가 지수 상승을 이끌었다. 이들은 장 초반 순매도를 보였지만 이내 곧 순매수로 전환한 뒤 꾸준히 매집했다. 장 마감 시점에는 외국인과 기관 각각 2370억원, 3584억원 순매수했다. 반면 개인은 5653억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 운수창고 업종의 상승폭이 4.88%로 가장 컸다. 이어 통신업(3.57%), 음식료품(2.88%), 전기·전자(2.76%), 제조업(2.31%) 등의 순이었다. 은행 업종만 -0.81% 하락했다.

시가총액 상위 10위 종목 대부분 오름세다. 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 93,300 전일대비 5,500 등락률 +6.26% 거래량 9,811,156 전일가 87,800 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치기아차, 주가 8만 8100원.. 전일대비 0.34% 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수 close 는 6.2%로 가장 많이 올랐다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 6,500 등락률 +5.06% 거래량 4,951,469 전일가 128,500 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스, 외국인 44만 3769주 순매수… 주가 4.28%외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치이번 주 발표! 대기업들의 성적표! 수익률 ‘잭팟’터질 기업은? close (5.0%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 321,000 전일대비 11,000 등락률 +3.55% 거래량 919,969 전일가 310,000 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치셀트리온, 주가 31만 8500원.. 전일대비 2.74%드디어 시작합니다! 백신, 치료제 급등랠리! 지금 잡아야 오릅니다. close (3.5%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 89,400 전일대비 2,600 등락률 +3.00% 거래량 26,769,297 전일가 86,800 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치코스피 버블?.. 걱정하긴 이르다삼성 갤럭시S21 흥행 예감…"전작 대비 40% 판매량 ↑" close (3.0%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 473,500 전일대비 10,500 등락률 +2.27% 거래량 717,193 전일가 463,000 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 카카오, 투자자 검색 급증... 주가 47만 2500원(2.05%)외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치코스피·코스닥 모두 강보합 출발 close (2.2%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 349,000 전일대비 5,500 등락률 +1.60% 거래량 1,569,581 전일가 343,500 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 NAVER, 최근 5일 개인 140만 505주 순매도... 주가 34만 8500원(+1.46%)외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치코스피 버블?.. 걱정하긴 이르다 close (1.6%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 990,000 전일대비 15,000 등락률 +1.54% 거래량 297,653 전일가 975,000 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 코스피 버블?.. 걱정하긴 이르다ETF 시장서도 2차전지·자동차 '질주'전기차 키우는 바이든…힘 받는 K배터리 기업 close (1.5%) 등의 순이었다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 790,000 전일대비 4,000 등락률 -0.50% 거래량 114,955 전일가 794,000 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치코스피·코스닥 모두 강보합 출발나재철 금투협 회장 "공매도 재개 여부 결정, 서둘러야"(종합) close (-0.5%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 790,000 전일대비 2,000 등락률 -0.25% 거래량 384,602 전일가 792,000 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치삼성SDI, 최근 5일 외국인 34만 3205주 순매수... 주가 79만 3000원(+0.13%)ETF 시장서도 2차전지·자동차 '질주' close (-0.2%)만 하락했다.

코스닥은 전거래일보다 19.32포인트(1.97%) 상승한 999.30으로 장을 마쳤다. 2000년 9월15일 992.5 이후 20년만의 최고치다. 981.05로 역시 강보합 출발한 이후 상승세를 이어가며 코스닥 1000 시대 개막을 눈 앞에 뒀다.

코스닥 시장에서도 외국인과 기관의 매수세가 강했다. 각각 835억원, 899억원을 순매수한 반면 개인은 1621억원을 순매도했다.

역시 거의 모든 업종이 올랐다. 유통(3.88%), 방송서비스(3.79%), 기타서비스(3.77%), 통신방송서비스(3.23%), 제약(2.76%), 디지털컨텐츠(2.65%) 등의 순이었다. 건설 업종만 유일하게 -0.34% 하락했다.

시총 상위 10위 종목도 대부분 상승했다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 172,800 전일대비 9,000 등락률 +5.49% 거래량 289,574 전일가 163,800 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치코스피·코스닥 모두 강보합 출발기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' close (5.4%)과 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 152,400 전일대비 7,800 등락률 +5.39% 거래량 1,843,622 전일가 144,600 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치셀트리온헬스케어, 이시간 주가 +3.73%.... 최근 5일 개인 38만 9145주 순매도코스피·코스닥 모두 강보합 출발 close (5.3%)는 5%대 상승률을 보였다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 153,700 전일대비 6,700 등락률 +4.56% 거래량 248,125 전일가 147,000 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치코스피·코스닥 모두 강보합 출발기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' close (4.5%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 184,300 전일대비 6,300 등락률 +3.54% 거래량 341,199 전일가 178,000 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치코스피·코스닥 모두 강보합 출발기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' close (3.5%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 49,650 전일대비 1,600 등락률 +3.33% 거래량 1,814,529 전일가 48,050 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치코스피·코스닥 모두 강보합 출발개인 vs 기관 치열한 공방, 코스피 '혼조'…코스닥은 '하락' close (3.3%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 278,600 전일대비 6,800 등락률 +2.50% 거래량 91,886 전일가 271,800 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치펄어비스, K-뉴딜지수(게임) 테마 상승세에 5.23% ↑반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감 close (2.5%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 175,500 전일대비 4,100 등락률 +2.39% 거래량 336,981 전일가 171,400 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 코스피, 1.49% 상승 3160.84 마감...종가 기준 사상 최고가(종합) close (2.3%) 등의 순이었다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 90,600 전일대비 100 등락률 -0.11% 거래량 323,116 전일가 90,700 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지에이치엘비, 주가 9만 3000원.. 전일대비 -0.11% close (-0.1%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 194,000 전일대비 100 등락률 -0.05% 거래량 167,326 전일가 194,100 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치코스피·코스닥 모두 강보합 출발기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' close (-0.05%)만 내렸다.

