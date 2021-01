[아시아경제 이민지 기자] 이지웰 이지웰 090850 | 코스닥 증권정보 현재가 11,000 전일대비 250 등락률 -2.22% 거래량 308,196 전일가 11,250 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 이지웰, 주가 1만 1150원 (-5.51%)… 게시판 '북적'이지웰, 주가 1만 2550원 (7.73%)… 게시판 '북적'이지웰, 외국인 6000주 순매도… 주가 0.0% close 인 장영순 대표이사를 신규 선임했다고 25일 공시했다. 회사 측은 “일신상의 사유로 조현철 대표이사가 사임했기 때문”이라고 밝혔다.

