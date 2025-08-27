현대백화점그룹, 3년 연속 '통합 IR 행사'…주주친화 경영 강화

현대지에프홀딩스 등 13개 상장 계열사 참여

현대백화점그룹이 기관투자자들과 만나는 그룹 통합 기업설명회(IR)를 3년 연속 이어간다. 밸류업(기업가치 제고) 추진 의지, 하반기 경영 전략 등을 공개해 주주친화 경영을 강화하려는 행보로 풀이된다.

현대백화점그룹은 28일 서울 여의도 신한투자증권에서 기관투자자들을 대상으로 그룹 통합 기업설명회(IR) '현대백화점그룹 코퍼레이트 데이(Corporate Day)'를 개최한다고 27일 밝혔다. 이날 행사에는 지주회사 현대지에프홀딩스를 비롯해 현대백화점·현대홈쇼핑·현대그린푸드 등 현대백화점그룹 내 13개 상장사가 참여한다.

행사는 신한투자증권이 주관한다. 한국투자신탁운용, 우리자산운용 등 국내 주요 금융투자사에서 기관투자자들이 참석한 가운데 현대백화점그룹 13개 상장사 IR 담당 임원들이 각 상장사의 사업 개요와 하반기 사업환경 전망, 주요 사업 추진 전략, 밸류업 이행 현황 등을 설명할 예정이다.

현대지에프홀딩스는 배당을 꾸준히 확대해 결산배당(배당기준일 기준) 규모를 2023년 183억원에서 지난해 312억원으로 늘렸다. 올해는 100억원 이상의 중간배당을 추가 도입해 총 430억원 수준을 지급한다. 2027년까지 배당금 총액을 500억원 수준까지 확대한다는 계획이다. 최근에는 현대백화점의 지분 1.94%(43만8000주)를 매입해 최대 주주로서의 책임경영 강화 의지를 보였다.

주요 계열사의 기업가치 제고 전략도 눈길을 끈다. 현대백화점은 더현대 부산과 더현대 광주, 경산 프리미엄아울렛 등 신규 출점 계획을 구체화하며 사업 확장에 드라이브를 걸고 있다. 자회사인 면세점과 지누스는 운영 효율화·비용 개선 노력 등을 통해 사업구조 개편을 추진하고 있다. 자기자본이익률(ROE)은 2027년까지 백화점업계 평균을 상회하는 6% 수준으로 높인다는 계획이다.

현대그린푸드는 단체급식 사업의 수익성을 높이고 케어푸드 등 미래 성장 사업에 투자할 예정이다. 밸류업 공시 시점을 기준으로 3년 내 주가순자산비율(PBR) 0.8배 이상을 목표로 하고 2028년까지 자사주 10.6%를 매년 2%씩 매입해 소각하는 방안을 추진한다. 한섬도 타임·시스템 등 주력 브랜드의 글로벌 경쟁력 강화와 수입 브랜드 포트폴리오를 넓히는 방식으로 성장세를 이어간다는 전략이다.

현대이지웰은 별도 영업이익의 10% 이상이었던 기존의 배당 하한을 별도 영업이익의 20%로 확대하는 등 배당정책 강화에 나선다. 올해 자사주 5% 매입 후 2028년 내 소각을 추진한다. 현대퓨처넷은 2028년까지 배당 2배 이상 확대와 자사주 3% 매입·소각 목표를 세웠다. 이 중 자사주 1%는 올해 내로 매입하겠다는 계획이다.

현대백화점그룹 관계자는 "밸류업 계획 발표 이후 자본시장과의 소통 확대 및 실질적인 기업가치 향상을 목표로 그룹 차원의 통합 IR 행사를 진행하고 있다"며 "앞으로도 그룹 내 각 상장사의 중장기 경영 계획과 주요 투자 안건, 사업 진행 상황 등을 투명하게 공유하며 지속적인 기업가치 제고를 이어갈 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



