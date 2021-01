외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치

코스닥도 상승세…1000 육박

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 전 거래일 대비 2% 가까이 상승하며 장중 3200대를 기록했다. 외국인과 기관의 쌍끌이 매수세가 지수 상승을 견인한 것으로 보인다.

25일 오후 2시2분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.76% 오른 3195.91을 기록했다. 3144.01로 강보합 개장한 이후 상승폭을 넓혀가고 있다. 오후 1시32분께에는 3204.73까지 오르기도 했다.

장초반 매수세였던 개인은 매도세로 돌아섰지만 외국인과 기관이 함께 매수하며 지수를 견인하고 있다. 개인은 3455억원을 순매도한 반면 외국인과 기관은 각각 346억원, 3574억원을 순매수했다.

대부분의 업종이 상승세다. 운수창고 업종의 상승폭이 4.77%로 가장 컸다. 이어 통신업(3.22%), 음식료품(2.65%), 전기·전자(2.19%) 등의 순이었다. 은행(-0.68%), 비금속광물(-0.28%), 건설업(-0.08%)만이 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목 대부분 상승세다. 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 93,200 전일대비 5,400 등락률 +6.15% 거래량 8,455,891 전일가 87,800 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 주가 8만 8100원.. 전일대비 0.34% 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수테슬라 공급사 선정! ‘주가급등’ 할 전기차 대장 株 찾았습니다. close 가 5.9%로 상승폭이 가장 컸다. 이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 321,000 전일대비 11,000 등락률 +3.55% 거래량 777,763 전일가 310,000 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 주가 31만 8500원.. 전일대비 2.74%드디어 시작합니다! 백신, 치료제 급등랠리! 지금 잡아야 오릅니다.코스피·코스닥 모두 강보합 출발 close (3.0%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 134,000 전일대비 5,500 등락률 +4.28% 거래량 3,998,142 전일가 128,500 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 이번 주 발표! 대기업들의 성적표! 수익률 ‘잭팟’터질 기업은?코스피·코스닥 모두 강보합 출발SK하이닉스, 주가 13만 1000원.. 전일대비 -0.38% close (3.8%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 89,300 전일대비 2,500 등락률 +2.88% 거래량 21,555,391 전일가 86,800 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피 버블?.. 걱정하긴 이르다삼성 갤럭시S21 흥행 예감…"전작 대비 40% 판매량 ↑"미래車 1대엔 반도체 2000개, 삼성반도체 더 중요해져 [車반도체 수급난] close (2.4%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 472,000 전일대비 9,000 등락률 +1.94% 거래량 639,237 전일가 463,000 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 강보합 출발 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' close (2.1%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 349,000 전일대비 5,500 등락률 +1.60% 거래량 1,324,617 전일가 343,500 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피 버블?.. 걱정하긴 이르다코스피·코스닥 모두 강보합 출발 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수 close (1.6%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 2,500 등락률 +0.97% 거래량 1,637,327 전일가 257,000 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피 버블?.. 걱정하긴 이르다[車반도체 수급난]'제2의 와이어링 하니스' 사태 막아라…긴급 대책 논의현대차, 외국인 3만 3659주 순매수… 주가 -0.97% close (1.1%) 등의 순이었다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 794,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 78,830 전일가 794,000 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 강보합 출발나재철 금투협 회장 "공매도 재개 여부 결정, 서둘러야"(종합)네이버, 사상최고가…시총 4위 탈환 close 와 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 793,000 전일대비 1,000 등락률 +0.13% 거래량 333,009 전일가 792,000 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 삼성SDI, 최근 5일 외국인 34만 3205주 순매수... 주가 79만 3000원(+0.13%)ETF 시장서도 2차전지·자동차 '질주'외국인 러브콜·몸값 쭉쭉…삼성SDI, 올해도 우상향 곡선 기대 close 는 보합을 보였다.

코스닥도 역시 상승세다. 같은 시간 전 거래일보다 1.55% 오른 995.17을 나타냈다. 역시 981.05로 강보합 출발한 이후 꾸준히 상승하며 1000 고지를 눈 앞에 두고 있다.

코스닥 시장에서도 외국인과 기관의 매수세가 두드러졌다. 외국인과 기관은 각각 284억원, 113억원을 순매수한 반면 개인은 289억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승하고 있다. 방송서비스(3.42%), 기타서비스(3.35%), 유통(2.86%), 통신방송서비스(2.81%) 등의 순이었다. 건설업종만 -0.26% 하락했다.

시총 상위 10위 종목도 대부분 상승했다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 172,100 전일대비 8,300 등락률 +5.07% 거래량 244,336 전일가 163,800 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 강보합 출발기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감 close 의 상승폭이 4.8%로 가장 컸다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 154,900 전일대비 7,900 등락률 +5.37% 거래량 205,107 전일가 147,000 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 강보합 출발기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 코스피, 1.49% 상승 3160.84 마감...종가 기준 사상 최고가(종합) close (4.4%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 151,900 전일대비 7,300 등락률 +5.05% 거래량 1,510,983 전일가 144,600 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온헬스케어, 이시간 주가 +3.73%.... 최근 5일 개인 38만 9145주 순매도코스피·코스닥 모두 강보합 출발셀트리온헬스케어, 외국인 3만 4000주 순매도… 주가 1.19% close (3.9%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 279,500 전일대비 7,700 등락률 +2.83% 거래량 76,300 전일가 271,800 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 펄어비스, K-뉴딜지수(게임) 테마 상승세에 5.23% ↑반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감 close (2.9%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 49,400 전일대비 1,350 등락률 +2.81% 거래량 1,397,920 전일가 48,050 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 강보합 출발개인 vs 기관 치열한 공방, 코스피 '혼조'…코스닥은 '하락'코스피, 1.49% 상승 3160.84 마감...종가 기준 사상 최고가(종합) close (2.6%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 183,100 전일대비 5,100 등락률 +2.87% 거래량 276,222 전일가 178,000 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 강보합 출발기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 맥못추는 셀트리온 3형제…반등은 언제쯤 close (2.4%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 175,000 전일대비 3,600 등락률 +2.10% 거래량 275,188 전일가 171,400 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 코스피, 1.49% 상승 3160.84 마감...종가 기준 사상 최고가(종합)코스피, 개인·매수세에 '3100선' 유지 close (2.2%) 등의 순이었다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 194,200 전일대비 100 등락률 +0.05% 거래량 143,701 전일가 194,100 2021.01.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 강보합 출발기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지 close 만 -0.05% 하락했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr