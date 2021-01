흥국생명, 웹드라마 콘텐츠 '흥썸TV' 공개

[아시아경제 오현길 기자] 흥국생명은 공식 SNS 채널을 통해 새로운 웹드라마 콘텐츠 '흥썸TV'를 공개했다고 25일 밝혔다.

흥썸TV는 1분 내의 짧은 웹드라마 형식으로, 흥국생명을 의인화해 브랜드와 상품 등을 소개하는 콘텐츠다. '좋아하는 사람이 생겼다' 편은 연애 상대로 의인화한 흥국생명이 고객의 희로애락에 항상 함께한다는 메시지를 더했다.

흥썸TV 공개와 온라인 이벤트도 진행한다. 유튜브 채널을 구독한 뒤 시청 소감을 남기고 이를 캡처해 공식 블로그에 28일까지 댓글로 남기면 된다. 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 50명에게 기프티콘을 제공할 예정이며 당첨자는 오는 29일 발표한다.

흥국생명 관계자는 "보험이 갖는 딱딱한 이미지를 탈피하기 위해 이번 콘텐츠를 기획했다"며 "고객에게 사랑받을 수 있는 재미있고 유익한 콘텐츠를 만들어 갈 것"이라고 말했다.

