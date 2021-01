"정인이 사건 다룬 '그알', 그게 중요한게 아니다" 발언한 김새롬, "경솔했다" 사과

[아시아경제 나한아 기자] 방송인 김새롬이 SBS '그것이 알고 싶다' 정인이 사건 후속편과 관련해 실언 후, 경솔했다며 사과의 뜻을 밝혔다.

김새롬은 24일 오전 자신의 인스타그램에 "방금 전 마침 생방송 진행 중 타 프로그램에 대한 저의 언급에 대하여 반성하는 마음에 글을 남긴다"라며 사과문을 게재했다.

그는 "오늘의 주제가 저 또한 많이 가슴 아파했고 많이 분노했던 사건을 다루고 있었다는 것을 미처 알지 못했고 또 몰랐더라도 프로그램 특성상 늘 중요한 이야기를 다루고 있음에도 불구하고 신중하지 못한 발언을 한 저 자신에게도 많은 실망을 했다"라고 했다.

그러면서 "여러분이 올려주시는 댓글을 읽으면서도 많은 것을 통감하고 있다"라며 "질타와 댓글들 하나하나 되새기며 경솔한 행동을 반성하겠다"라고 했다.

앞서 김새롬은 지난 23일 SBS '그것이 알고 싶다'방송과 동시간대에 진행된 홈쇼핑 채널에 출연해 "'그것이 알고 싶다' 끝났나? 지금 그게 중요한 게 아니다"라고 실언해 누리꾼들의 비난을 받았다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr