[아시아경제 임온유 기자] 서울에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 전날 하루 동안 127명 나왔다고 중앙방역대책본부가 23일 밝혔다.

서울의 일일 확진자 수는 이달 6일 297명을 기록한 뒤 7일부터 22일까지 191→188→187→141→167→152→134→127→156→145→132→101→143→125→115→127명으로 100명대를 이어갔다.

등락이 거듭되고 있기는 하나 보름 이상 100명대 수치가 유지되고 있다.

22일 서울 신규 확진자 중 8명은 해외 유입이고 119명은 국내 발생이었다.

서울의 확진자 누계는 2만3224명이다. 격리 중인 환자는 4636명, 완치 판정을 받고 퇴원한 사람은 1만8294명이다.

서울의 코로나19 사망자는 4명 더해져 294명이 됐다.

