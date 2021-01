TIPA '2020년 중소기업 R&D지원사업 우수기업 사례집' 발간

[아시아경제 김종화 기자]중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 중소기업 R&D지원사업을 통해 우수한 성과를 창출한 50개 기업의 생생한 성장과정을 담은 사례집을 발간했다고 21일 밝혔다.

우수기업 사례집은 중소기업 R&D지원사업을 성공적으로 수행한 1만5800여개 기업 중 기술적, 사업적 성과가 탁월한 기업의 사례와 미래기술을 준비하는 중소기업의 사례를 발굴해 만들었다.

우수사례로 선정된 50개 기업의 대표이사 인터뷰, 회사 및 기술개발 제품 소개, 기업 성장과정 및 성공요인, 사업화 성과 등 기업의 성장스토리를 비롯한 기업 현장사진까지 수록했다.

사례집은 책자 외에도 E-Book, 카드뉴스 등 다양한 형태로 제작해 TIPA의 SNS채널과 웹진, 뉴스레터를 통해서도 확인할 수 있다.

또 TIPA 홈페이지와 중소기업기술개발사업 종합관리시스템 홈페이지에도 게재돼 언제든지 열람할 수 있다.

이재홍 TIPA 원장은 "우수기업 성장스토리 사례집을 통해 더 많은 국민과 중소기업인이 '중소기업 R&D지원사업'의 역할을 알게되고, 참여할 수 있으면 좋겠다"면서 "앞으로도 현장의 목소리가 반영된 R&D 지원을 통해 더 많은 우수성과가 발굴될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

