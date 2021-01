김영주 무협회장, 주한일본대사에 "지속적 한일교류 협력" 요청

[아시아경제 김흥순 기자] 김영주 한국무역협회 회장이 주한일본대사를 통해 지속적인 한일교류를 위한 협력을 요청했다.

김 회장은 21일 약 1년2개월간 주한일본대사로 재직한 뒤 이임하는 도미타 코지 대사와의 환송 오찬에서 "재임기간 동안 한일관계 개선과 양국 경제교류를 위해 노력해준 것에 대해 매우 감사드린다"며 "신임 주한일본대사로 부임 예정인 아이보시 고이치 대사와도 지속적인 협력이 이루어질 수 있도록 도미타 대사가 가교역할을 해달라"고 말했다.

더불어 최근 정치적 현안이 양국 경제교류를 경색시키지 않도록 함께 노력해 줄 것을 당부하면서 민간 경제협력이 보다 활성화되고 지속될 수 있도록 관계 개선에 힘써줄 것을 요청했다.

김 회장은 "한국과 일본이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기를 함께 극복하고 미래지향적인 비즈니스 파트너로 성장할 수 있기를 바란다"면서 "특히 재임 기간 동안 한일교류 활성화를 위해 노력해 온 도미타 대사의 지혜를 양국 관계 개선을 위해 다각도로 공유해주길 바란다"고 전했다.

