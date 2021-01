'아이' 김향기 "좋은 배우들과 작업, 연기 원동력"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 김향기가 좋은 배우들과 작업이 연기 원동력이라고 밝혔다.

김향기는 21일 오전 온라인으로 진행된 영화 '아이'(감독 김현탁) 제작보고회에서 “아영과 자라온 환경이 다른데 닮았다고 느껴 궁금했다”고 말했다.

김향기는 영화에서 보호종료아동으로 아동학과 졸업을 앞둔 대학생 아영을 연기했다. 아영은 생계수단으로 베이비시터를 선택한다.

그는 “아영이 저와 닮았다고 느꼈다. 시나리오를 읽으며 인물의 말과 행동에 '왜 그럴까' 하는 의문이 남지 않았다. 분명 나와 다른 환경에서 자란 아이인데 왜 나와 닮았는지 궁금했다”고 말했다.

이어 “사람 자체로 닮아있다고 느꼈다. 아영은 노력으로 채울 수 없는 공백이 저보다 더 크다. 자라온 환경의 영향으로 늘 자기방어가 깔려있어 안정적인 선택을 하려는 강박감이 있는 인물이라고 봤다”고 전했다.

김현탁 감독은 “슬픔을 토해내지 않는다고 해서 슬프지 않은 건 아니다. 그걸 담담하게 견디며 살아가는 사람도 있는데, 주인공 아영이 그렇다고 봤다”고 밝혔다.

또 김향기는 “좋은 배우들과 함께하며 받는 에너지가 절 집중하게 만든다. 연기를 더 잘하고 싶다고 생각하게 만드는 원동력이 됐다”고 했다.

'아이'는 일찍 어른이 되어버린 아이 아영(김향기 분)이 의지할 곳 없이 홀로 아이를 키우는 초보 엄마 영채(류현경 분)의 베이비시터가 되면서 시작되는 따뜻한 위로와 치유를 그린다. 배우 김향기·류현경·염혜란 등이 출연한다. 2월 10일 개봉.

사진=롯데엔터테인먼트

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr