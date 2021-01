올해 AI바우처 지원사업 200개 선정…560억 규모

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 인공지능(AI) 기술을 도입하려는 중소·벤처·중견기업을 대상으로 AI 솔루션이나 서비스 활용을 지원하는 ‘2021년 AI 바우처’ 지원 사업을 시작한다고 21일 밝혔다.

올해에는 200개 과제 선정을 목표로 560억원 규모로 본격적으로 사업을 추진한다.

과기정통부는 "지난해 첫 사업임에도 불구하고 1972명의 신규 채용효과, 391억원의 투자성과를 달성하는 한편, AI 활용을 통한 수요기업의 품질개선, 생산성 향상, 비용절감 등 현장 혁신성공 사례들이 다수 발굴됐다"며 "올해는 양질의 데이터를 보유한 중견기업까지 지원범위를 확대한다"고 설명했다.

바우처를 이용하는 기업인 수요기업 선정은 공모 형태로(1월22일~3월2일) 진행되며, 선정된 기업에게는 최대 3억원의 바우처가 제공된다.

또한, AI 솔루션이나 서비스를 제공할 수 있는 중소벤처기업 대상으로 내달 19일까지 공급기업을 추가 모집한다. AI솔루션이 필요한 수요기업은 자사 맞춤형 AI솔루션을 구매·활용하기 위해 공급기업 풀(Pool) 내에서 공급기업을 선정하고 활용한다.

송경희 과기정통부 인공지능기반정책관은 “AI 바우처를 통해 인공지능 도입이 필요한 기업에게 최적의 기술을 공급하여 기업 경쟁력을 높이고, 인공지능 기술을 보유한 중소·벤처기업은 새로운 시장을 창출하는 기회가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

자세한 내용은 정보통신산업진흥원 홈페이지(www.nipa.kr)를 통해 확인할 수 있다.

